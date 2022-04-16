Никита Нагорный: «Немецкие клубы разорвали контракты со всеми российскими гимнастами, кроме Поляшова. Возможно, мы скоро перейдем в итальянские»

Теги спортивная гимнастика сборная России по спортивной гимнастике Никита Нагорный Владислав Поляшов Гимнастика

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный сообщил, что российские гимнасты из-за расторжения контрактов с немецкими клубами могут перейти в итальянские.

«Немецкие клубы разорвали контракты со всеми российскими гимнастами, кроме Владислава Поляшова. Но Артур Далалоян скоро едет в Италию, и возможно, мы скоро тоже перейдем в итальянские клубы.

Это коммерческие соревнования, но участие в них мне важно не с точки зрения денег, а с точки зрения спортивной составляющей – конкуренции, возможности увидеть соперников», – сказал Нагорный.

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