Замминистра спорта РФ Байсултанов: «Бах в угоду своим корыстным целям и по указу хозяев с Запада практически уничтожил мировой спорт»

Заместитель министра спорта РФ Одес Байсултанов раскритиковал Томаса Баха за ситуацию с отстранением российских спортсменов.

Ранее Международный олимпийский комитет (МОК), возглавляемый Бахом, призвал спортивные федерации не допускать россиян к международным стартам.

«Сегодня мы являемся свидетелями международных норм и правил на мировой спортивной арене, где все решения абсолютно политизированы, где двойные стандарты являются нормой. Для нас сегодня все уже давно очевидно: такие сильные соперники, как российская спортивная семья, не нужны на мировой арене.

К моему личному недоумению практически все спортивные организации и их лидеры, в том числе Эндрю Парсонс, президент МПК (Международного паралимпийского комитета), слепо следуют рекомендациям Томаса Баха, который в угоду своим корыстным целям и по указу своих хозяев – политических деятелей стран Запада – практически уничтожил мировой спорт.

Неприятно удивлен, с каким остервенением он сейчас разрушает общемировую концепцию спорта, сформированную Кубертеном», – сказал Байсултанов.