Матыцин о рекомендации МОК не допускать россиян к соревнованиям: «Спорт стал заложником политической ситуации. Дискриминация спортсменов недопустима»

Министр спорта России Олег Матыцин высказался о рекомендации Международного олимпийского комитета ( ) не допускать к соревнованиям российских спортсменов.

– Можно ли понять поведение и заявления Томаса Баха? Или именно он олицетворяет «убийство» олимпийского движения?

– Изначально мое отношение к позиции МОК – как минимум недоумение, как максимум – категорическое несогласие. Потому что спорт реально стал заложником политической ситуации. Та готовность, с которой были даны рекомендации международным федерациям, мне непонятна. И не только мне, но и ряду международных спортивных федераций.

Выходит, решение МОК как минимум нужно было обсудить в спортивном сообществе, чтобы сформировать единую позицию. А сейчас мы видим совершенно разные трактовки: первые предоставляют нейтральный статус, вторые лишают членства национальные федерации, третьи выводят наших представителей из числа руководства, четвертые лишают нас права проведения соревнований.

Повторю, дискриминация спортсменов абсолютно недопустима. Если мы единая олимпийская семья и мы «вместе», как еще совсем недавно постоянно говорил господин Бах, нужно было на каком-то едином форуме данную тему обсудить, не принимая резких неоднозначных решений. Мы же семья, верно? В хорошей семье каждый отвечает за каждого, нельзя выгнать ребенка из дома на улицу, сказав, что он виноват за то-то и за то-то.

Уже не говорю о совершенно вопиющем решении IPC, который лишил соревнований паралимпийцев, уже находившихся в Пекине. Нам говорят: это было решение под давлением правительств. Получается, весь мировой спорт стал заложником решений политиков и правительств определенных государств. С моей точки зрения, это абсолютно недопустимо. Значит, IPC нужно было занимать более твердую позицию и до последнего защищать спортсменов.

– Похоже, пора возвращать старый девиз МОК и убирать слово «вместе», которое в нынешнюю ситуацию совершенно не вписывается.

– Да, теперь оно смотрится несколько двусмысленно. Вместе... Вместе против кого? За единство? Но единство не может быть без одной страны, это уже не единство. Лидеры мирового спорта должны наконец-то задуматься, приводит ли их работа к тому, за что так долго боролись, – сказал Матыцин.

Превращение Томаса Баха: смотрел хоккей с Путиным и пил чай с Исинбаевой, а теперь запустил отстранение России