Винер-Усманова об Олимпиаде: «Наши дети стали героями, их встречала страна на Красной площади. В нас верит такая величайшая личность мира, как Владимир Путин»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала новость о том, что россиянка Наталья Кузьмина вновь включена в список кандидатов на пост главы технического комитета FIG.

На Олимпийских играх-2020 техком, возглавляемый Кузьминой, не нашел нарушений работы судей в личном многоборье, где победу одержала израильтянка Линой Ашрам, а россиянка Дина Аверина стала второй. В сентябре российская сторона сняла кандидатуру Кузьминой с предстоящих выборов.

«Я знаю, что у нас была только бумага от международной федерации в сентябре о том, что Кузьмина снята с выборов. Сейчас за семь дней до начала выборов пришла другая бумага, что она восстановлена.

Но это дело юристов разбираться, каким образом это произошло. Если страна отозвала своего кандидата, а его снова хотят восстановить. Думаю, это вопрос для юристов, не для меня, и я это комментировать не могу.

У нас проблема одна – здорово выступать, быть здоровыми и идти вперед. У нас есть только один девиз – преодолеть себя. Не своих конкурентов, не судей.



То, что произошло на , в целом даже пошло нам на руку, потому что наши дети стали героями, их встречала страна на Красной площади. Дина Аверина была вызвана на трибуну вместе с Сергеем Лавровым. И самое главное, что ее поздравил президент нашей великой страны, который сказал, что знает, что мы сильнейшие и все у нас будет хорошо.

Вот это тоже для нас было огромным стимулом, чтобы выступать здесь ради этих слов, учитывая, что в нас верит такая величайшая личность мира, как Владимир Владимирович Путин», – сказала Винер-Усманова.

Дина Аверина – самая титулованная художница в истории ЧМ (но без олимпийского золота). А что у Кабаевой, Канаевой и других легенд?

Ирина Винер всегда на стиле: шляпки с перьями и смелое декольте, вышивка с гербом во всю спину и меха