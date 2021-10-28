Дмитрий Губерниев: «Дина Аверина – одна из величайших гимнасток. Надо готовиться к Олимпиаде и всех победить через три года. Меньше думать о политике, больше о деле»

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Журналист «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев прокомментировал новость о том, что российская гимнастка Дина Аверина сравнялась по количеству побед на чемпионатах мира с Евгенией Канаевой.

На счету обеих спортсменок по 17 золотых медалей ЧМ.

«Прекрасно, что Дина догнала Канаеву. Аверина выиграет еще. Главное, чтобы было спокойствие и хладнокровие. Поменьше слез после досадных, но совсем не трагичных неудач, как на чемпионате мира.

Надо готовиться к Олимпиаде и всех победить через три года. Дина – одна из величайших гимнасток. Меньше думать о политике, больше о деле», – сказал Губерниев

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