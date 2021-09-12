Винер-Усманова о чемпионате мира, где должны выступить сестры Аверины: «Пока у нас нет виз в Японию. Может закончиться тем, что мы не попадем на ЧМ»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер чм по художественной гимнастике Анастасия Близнюк ВФХГ Дина Аверина Арина Аверина Ангелина Шкатова Алиса Тищенко Ольга Карасева Гимнастика

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала о ситуации с визами для участия в чемпионате мира, который пройдет в японском Китакюсю.

«Пока у нас нет виз в Японию. Я уже разговаривала с нашим вице-президентом международной федерации Василием Николаевичем Титовым, и он сказал, что будет обращаться к послу и в министерство иностранных дел. Я уже сказала, что все может закончиться тем, что мы ничего не успеем сделать и не попадем на чемпионат мира», – сказала Винер-Усманова.

На турнире в Китакюсю с 27 по 31 октября должны выступить россиянки Дина и Арина Аверины (индивидуальное первенство), Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова и Мария Толкачева (командное).

Почему Израиль снялся с ЧМ по художке? И правда ли, что олимпийские выступления Авериной и Ашрам недоступны в интернете (так говорит Винер)?

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