Винер-Усманова о чемпионате мира, где должны выступить сестры Аверины: «Пока у нас нет виз в Японию. Может закончиться тем, что мы не попадем на ЧМ»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала о ситуации с визами для участия в чемпионате мира, который пройдет в японском Китакюсю.

«Пока у нас нет виз в Японию. Я уже разговаривала с нашим вице-президентом международной федерации Василием Николаевичем Титовым, и он сказал, что будет обращаться к послу и в министерство иностранных дел. Я уже сказала, что все может закончиться тем, что мы ничего не успеем сделать и не попадем на чемпионат мира», – сказала Винер-Усманова.

На турнире в Китакюсю с 27 по 31 октября должны выступить россиянки Дина и Арина Аверины (индивидуальное первенство), Ангелина Шкатова, Алиса Тищенко, Анастасия Близнюк, Ольга Карасева, Полина Орлова и Мария Толкачева (командное).

Почему Израиль снялся с ЧМ по художке? И правда ли, что олимпийские выступления Авериной и Ашрам недоступны в интернете (так говорит Винер)?