Ирина Винер-Усманова: «Я уверена, Дина и Арина Аверины выступят на Олимпиаде в Париже»

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала о шансах Дины и Арины Авериной выступить на Олимпиаде 2024 года.

Сейчас обе спортсменки участвуют в турнире Olympico Cup в Москве.

«Эти соревнования (Olympico Cup) – контрольная подготовка к чемпионату мира для нашей сборной. Я уверена, эти девочки (Дина и Арина Аверины) выступят на Олимпиаде в Париже», – сказала Винер-Усманова.

На счету Дины Авериной 13 побед на чемпионатах мира по художественной гимнастике, у Арины – 4. В финале индивидуального многоборья на Играх-2020 в Токио они заняли второе и четвертое места соответственно.

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