Ирина Винер-Усманова: «Я уверена, Дина и Арина Аверины выступят на Олимпиаде в Париже»

Теги художественная гимнастика Ирина Винер Париж-2024 сборная России (художественная гимнастика) ВФХГ Дина Аверина Арина Аверина Olympico Cup Гимнастика

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова рассказала о шансах Дины и Арины Авериной выступить на Олимпиаде 2024 года.

Сейчас обе спортсменки участвуют в турнире Olympico Cup в Москве.

«Эти соревнования (Olympico Cup) – контрольная подготовка к чемпионату мира для нашей сборной. Я уверена, эти девочки (Дина и Арина Аверины) выступят на Олимпиаде в Париже», – сказала Винер-Усманова.

На счету Дины Авериной 13 побед на чемпионатах мира по художественной гимнастике, у Арины – 4. В финале индивидуального многоборья на Играх-2020 в Токио они заняли второе и четвертое места соответственно.

«Может, мне не так нужно это золото, как нужна правда». Первое интервью сестер Авериных после скандала в Токио

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные