Ангелина Мельникова: «Перед встречей с президентом в сентябре нам предстоит семидневный карантин. Потом останется месяц до чемпионата мира, а это очень мало»

Олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике рассказала о дальнейших планах.

– Правильно понимаю, что вы возобновите тренировки, почувствуете, как все идет, а затем будете решать по дальнейшей карьере?

– Да. Но я не знаю, успею ли подготовиться к чемпионату мира (в октябре). Нам же еще перед встречей с президентом в сентябре предстоит семидневный карантин в одной комнате без тренировок. У меня потом останется месяц до турнира, а это очень мало. Если получится – хорошо, а если нет – рисковать не буду.

– Но даже если с чемпионатом мира не выйдет, вопрос карьеры останется в подвешенном состоянии? Все-таки золото этого турнира – самая очевидная спортивная вершина, которая вам не покорилась.

– Конечно, мне бы хотелось остаться до , но буду отталкиваться от своего настроения, что для меня очень важно. Плюс здоровье, что еще более важно. Гимнастика – такой вид спорта, что сегодня ты на пике, а завтра получил травму, вылетел на полгода и никуда не едешь. Это всегда тяжело пережить, поэтому трудно загадывать.

От спорта всегда хочется взять максимум, но нет каких-то конкретных задач. Их сложно ставить, ведь может произойти все что угодно. Можно очень сильно расстроиться, когда долго к чему-то идешь, а это не получается из-за какого-то внешнего фактора. Если же говорить о желании, то чемпионкой мира стать хочется – это круто! Тем более тогда у меня будут все титулы, – сказала Мельникова.

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