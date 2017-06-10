Дина и Арина Аверины планируют выступить на ЧМ по художественной гимнастике в Японии

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Российские художественные гимнастки Дина и Арина Аверины заявили, что будут готовиться к чемпионату мира, который пройдет в октябре 2021 года в японском Китакюсю. 

«Пока до чемпионата мира да, будем готовиться. Если он состоится», – ответила Дина Аверина на вопрос о продолжении спортивной карьеры.

На Олимпиаде-2020 в Токио Дина Аверина завоевала серебро, Арина стала четвертой. 

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