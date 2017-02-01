Нагорный о серебре Аблязина: «Может, мы не знаем каких-то правил. Технически Денис выиграл, ему нужно давать золото»

Российский гимнаст прокомментировал результат финала в опорном прыжке на Олимпийских играх в .

Россиянин Денис Аблязин завоевал серебро. Он получил одинаковое число баллов с победителем корейцем Син Джэ Хваном, но проиграл из-за того, что показал более низкий балл в лучшей попытке.

«Обидно, конечно. Не знаю, сейчас должны выяснять, непонятная какая-то ситуация.

Обычно по техническому исполнению судят. Денис даже сам начал радоваться и говорил, что это золото.

Может, мы не знаем каких-то правил. То отменяют какие-то правила, то делят, то не делят.

Давать два золота? Нет, технически Денис выиграл, ему нужно давать золото», – сказал Нагорный.