Никита Нагорный: «Облажался я сегодня. Нужно собраться и достойно выступить в оставшиеся два дня»

чемпион по спортивной гимнастике оценил свое выступление в финале вольных упражнений на Играх в Токио (7-е место).

«Эмоции интересные, непонятные какие-то. Я не рисковал, а выходил и делал ту программу, которую готовил, мой именной прыжок изначально в нее входил. Много можно найти всяких следствий, но сейчас уже ничего не сделаешь, разве что на будущее применить.

Грустно. Облажался я сегодня. Здесь нужно собраться и достойно выступить в оставшиеся два дня.

Нельзя выходить так, как это сделал я. Надо достойно представлять свою страну. Будем дальше смотреть, восстанавливаться.

Я – действующий чемпион мира на опорном прыжке. Посмотрим, докажу ли это или опять придется говорить, что мне стыдно», – сказал Нагорный.

«Сегодня тяжелый день выдался. Но на разминке чувствовал себя хорошо и все было нормально. Но с самого утра все началось не так гладко, возможно, это последствия.

Сложности в личной жизни или здоровьем? Да нет, все нормально. Накопительный эффект начинает сказываться, не могу сказать ничего в свое оправдание. Знал, что если сделаю свою вольную программу, то выиграю, а я ее не сделал», – цитирует Нагорного сайт «Матч ТВ».

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