Артур Далалоян: «В сердце каждого из нас играет гимн победы за свою страну. Нас лишили гимна, но мы продемонстрировали, что выше всех»

Олимпийский чемпион Токио-2020 в командном многоборье Артур Далалоян поделился впечатлениями от выступления на Олимпийских играх.
«Конечно, пока мы находимся на Олимпиаде, не получается до конца осознать наше достижение. Думаю, когда мы вернемся домой, придет полное ощущение победы.
Эмоции на Олимпиаде – это что-то невероятное! С ними было очень сложно справиться. За сутки до квалификации я пришел в тренерский штаб и попросил делать многоборье.
Команда меня поддержала. Мы решили, что я буду подстраховывать ребят. Честно говоря, внутри все равно был страх, потому что был риск получил травму. И когда я выступил в вольных упражнениях, меня настолько эмоционально разорвало внутри, что я не смог справиться со слезами.
Не могу сказать, что я на 100 процентов восстановился от травмы ахилла. Мышцы еще не до конца восстановились после операции. Но самым главным двигателем для меня была моя семья и команда, которая в меня верила и поддерживала.
Мы поддержали Никиту Нагорного, когда он остался недоволен своей бронзой. Никита проделал огромную работу и был готов пройти все снаряды без ошибок, но, к сожалению, на последнем снаряде он допустил ошибку. Японские и китайские гимнасты показали высокий уровень.
Конечно, во время награждения не играл гимн России, но все равно играло что-то свое. У нас были мурашки, эмоции в связи с этим.
Мне кажется, в сердце каждого из нас играет гимн победы за свою страну. Это самое главное. Да, нас лишили гимна, но мы продемонстрировали, что мы выше всех», – сказал Далалоян.
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