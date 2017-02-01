Артур Далалоян: «В сердце каждого из нас играет гимн победы за свою страну. Нас лишили гимна, но мы продемонстрировали, что выше всех»

Олимпийский чемпион Токио-2020 в командном многоборье поделился впечатлениями от выступления на Олимпийских играх.

«Конечно, пока мы находимся на , не получается до конца осознать наше достижение. Думаю, когда мы вернемся домой, придет полное ощущение победы.

Эмоции на Олимпиаде – это что-то невероятное! С ними было очень сложно справиться. За сутки до квалификации я пришел в тренерский штаб и попросил делать многоборье.

Команда меня поддержала. Мы решили, что я буду подстраховывать ребят. Честно говоря, внутри все равно был страх, потому что был риск получил травму. И когда я выступил в вольных упражнениях, меня настолько эмоционально разорвало внутри, что я не смог справиться со слезами.

Не могу сказать, что я на 100 процентов восстановился от травмы ахилла. Мышцы еще не до конца восстановились после операции. Но самым главным двигателем для меня была моя семья и команда, которая в меня верила и поддерживала.

Мы поддержали Никиту Нагорного, когда он остался недоволен своей бронзой. Никита проделал огромную работу и был готов пройти все снаряды без ошибок, но, к сожалению, на последнем снаряде он допустил ошибку. Японские и китайские гимнасты показали высокий уровень.

Конечно, во время награждения не играл гимн России, но все равно играло что-то свое. У нас были мурашки, эмоции в связи с этим.

Мне кажется, в сердце каждого из нас играет гимн победы за свою страну. Это самое главное. Да, нас лишили гимна, но мы продемонстрировали, что мы выше всех», – сказал Далалоян.

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