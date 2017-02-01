Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Уразова идет 2-й в личном многоборье после трех снарядов, Мельникова – 4-я

Сегодня на летних Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в личном многоборье по спортивной гимнастике у женщин. Россию представят Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.

Лидер квалификации американка Симоне Байлс снялась с соревнований.

Токио, Япония

Спортивная гимнастика

Личное многоборье

Женщины

Финал

Начало – 13:50 по московскому времени.

После трех снарядов

1. Суниса Ли (США) – 43,733

2. Владислава Уразова (Россия) – 43,566

3. Ребека Андраде (Бразилия) – 43,532

4. Ангелина Мельникова (Россия) – 43,233

5. Нина Дерваэль (Бельгия) – 42,532

6. Маи Мураками (Япония) – 42,299

Результаты в квалификации

1. (США) – 57,731

2. Ребека Андраде (Бразилия) – 57,399

3. Суниса Ли (США) – 57,166

4. (Россия) – 57,132

5. Владислава Уразова (Россия) – 57,099

6. (Россия) – 56,932

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