Олимпиада-2020. Спортивная гимнастика. Уразова идет 2-й в личном многоборье после трех снарядов, Мельникова – 4-я

Сегодня на летних Олимпийских играх в Токио будут разыграны медали в личном многоборье по спортивной гимнастике у женщин. Россию представят Ангелина Мельникова и Владислава Уразова.
Лидер квалификации американка Симоне Байлс снялась с соревнований.
Токио, Япония
Спортивная гимнастика
Личное многоборье
Женщины
Финал
Начало – 13:50 по московскому времени.
После трех снарядов
1. Суниса Ли (США) – 43,733
2. Владислава Уразова (Россия) – 43,566
3. Ребека Андраде (Бразилия) – 43,532
4. Ангелина Мельникова (Россия) – 43,233
5. Нина Дерваэль (Бельгия) – 42,532
6. Маи Мураками (Япония) – 42,299
Результаты в квалификации
1. Симоне Байлс (США) – 57,731
2. Ребека Андраде (Бразилия) – 57,399
3. Суниса Ли (США) – 57,166
4. Ангелина Мельникова (Россия) – 57,132
5. Владислава Уразова (Россия) – 57,099
6. Виктория Листунова (Россия) – 56,932
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