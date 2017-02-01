«Приношу свои извинения, мне очень стыдно». Никита Нагорный извинился за бронзу в многоборье на Олимпиаде-2020

Российский гимнаст извинился за бронзовую медаль в личном многоборье на Олимпиаде-2020 в .

Россиянин уступил японцу Дайки Хашимото и китайцу Сяо Жотэну. Еще один россиянин – Артур Далалоян – стал шестым.

«Приношу свои извинения, мне очень стыдно. Надеюсь, дальше – больше», – сказал Нагорный.

Ранее Нагорный вместе со сборной стал олимпийским чемпионом в командном многоборье.

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