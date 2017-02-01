Олимпийская чемпионка Барселоны-1992, участница восьми Олимпиад Оксана Чусовитина завершила карьеру

Узбекистанская гимнастка объявила о завершении спортивной карьеры.

На счету Чусовитиной – золото Барселоны-1992 и серебро Пекина-2008, три победы и восемь медалей чемпионатов мира, золото и три серебра чемпионатов Европы. Она участвовала в восьми Олимпийских играх.

Сегодня гимнастка участвовала в квалификации олимпийского турнира Токио-2020. Она не смогла пройти в финал в опорном прыжке.

«Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать», – сказала Чусовитина после завершения соревнований.

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