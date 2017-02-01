Олимпийская чемпионка Барселоны-1992, участница восьми Олимпиад Оксана Чусовитина завершила карьеру

Теги спортивная гимнастика Оксана Чусовитина Олимпиада-2020 сборная Узбекистана (жен) ТАСС Гимнастика

Узбекистанская гимнастка Оксана Чусовитина объявила о завершении спортивной карьеры. 

На счету Чусовитиной – золото Барселоны-1992 и серебро Пекина-2008, три победы и восемь медалей чемпионатов мира, золото и три серебра чемпионатов Европы. Она участвовала в восьми Олимпийских играх. 

Сегодня гимнастка участвовала в квалификации олимпийского турнира Токио-2020. Она не смогла пройти в финал в опорном прыжке. 

«Теперь уже все. Возвращаться к этому не буду. Мне уже 46 лет! У меня столько дел, пора наверстывать», – сказала Чусовитина после завершения соревнований. 

«Гимн СССР, работа в Германии, лейкемия сына, любовь к Узбекистану». Большое интервью Оксаны Чусовитиной

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