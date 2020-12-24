Александра Солдатова: «В чем была уникальность Кабаевой? Наверное, в ее способности влюблять в себя»

Четырехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике поделилась мнением о гимнастках прошлого.

— У меня никогда не было кумира, того, за кем бы я следила, к кому бы я стремилась, кем бы я восхищалась. К сожалению или к счастью, у меня таких примеров не было. Не потому что мне не нравится!

Каждая гимнастка уникальная: у Жени Канаевой что-то особенное, у что-то особенное, у . У каждой гимнастки ты смотришь и видишь: у этой гимнастки одна сильная сторона, у этой — другая, и хочется от всех взять только самое лучшее. У меня всегда была мечта стать не то что особенной, но не быть ни на кого похожей.

— В чем была уникальность Алины?

— В ее способности влюблять в себя, наверное. Каждое выступление, которое я смотрела, каждый раз, когда я встречала ее вживую, где-то ее видела или слышала, она всегда на позитиве, она всегда улыбается. Видно, что она солнечный открытый человек. И это правда здорово, особенно когда частенько встречаешь прям холодных людей, не злых, но холодных. И тут ты видишь эту потрясающую улыбку — говорю даже просто про выступления, которые были у нее раньше. Просто одно удовольствие смотреть.

Но при этом она реально делала прям очень сложные вещи, – сказала Солдатова в интервью Василию Конову.

«Подстроено ли это было? Я уверена и знаю». Оказывается, Алина Кабаева отбывала дисквалификацию (и тогда же пошла в политику)