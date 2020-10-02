Акробатка Кулакова о предложении стать крестными ее ребенка за айфон: «Этим я обращаю внимание на две проблемы: детские дома и продажность девушек»

Член сборной России по спортивной акробатике Алена Кулакова объяснила предложение стать крестными ее ребенка за айфон и макбук.

– Сейчас существует проблема с детскими домами и с усыновлением: люди проходят мимо, никто не обращает на детей внимания. Они, бедные, остаются там, а потом вырастают очень злыми. Я хотела обратить на это внимание; может быть, это странно, но я считаю, что детям нужно давать второй шанс на семью.

Я не отказываюсь от своего ребенка – он будет моим, у нас счастливая семья, я люблю мужа, он любит меня. У нас все хорошо. Просто я хочу дать возможность людям почувствовать, что это такое – быть родителем.

Взять Ольгу Бузову, Даву, других звезд. Дава снимает видео с маленькой девочкой и везде пишет: вот как классно, я хочу иметь дочку. Бузова кричит: я хочу детей, но пока что их нет. Многие хотят детей, но по различным причинам пока не завели их.

Я предоставляю эту возможность – побыть с ребенком какое-то время, понять, нравится или нет, и потом взять из детского дома ребенка, который им подходит.

Я прописала: это предложение для тех, кто хочет, но не может иметь детей. У меня же там не написано: я торгую своим ребенком, дайте мне айфон. В пост много не вместишь, количество слов ограничено. Я запишу видео, чтобы людям стало понятнее.

– Почему вы ждете именно макбук и айфон? Почему не выбрать что-то символическое вроде букета цветов?

– Это смысл между строк: многие девушки продают за айфон девственность. В мире все настолько удешевилось, что люди за айфон готовы сделать что угодно. Я обращаю внимание сразу на две проблемы: детские дома и продажность девушек, которые готовы на любые непотребства.

Сейчас мне звонят и пишут с угрозами, но я ведь ничего плохого не сделала. Ну серьезно! Я, наоборот, делаю добрый жест для людей. Но не все прочитали, что я имею в виду. Многие СМИ написали, что я продаю ребенка – хотя у меня нет ни слова о продаже ребенка, – сказала Кулакова.

😱Акробатка продает статус крестных родителей своего будущего ребенка – за айфон и макбук. Мы узнали у нее, зачем все это