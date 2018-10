Байлс доставлена в больницу с камнем в почках. Но сегодня она выступит в квалификации ЧМ-2018

Четырехкратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике попала в больницу с камнем в почках.

«Ничто не сравнится с поздним визитом в неотложку меньше чем за 24 часа до чемпионата мира.

Этот камень в почках может подождать. Делаю это для команды», – написала Байлс.

Позднее твиттер Федерации спортивной гимнастики США подтвердил, что Байлс выступит в квалификации чемпионата мира в Дохе, которая пройдет сегодня.

В этом году американка вернулась после двухлетнего перерыва, который взяла после .

nothing like a late night ER visit less than 24 hrs before world championships



this kidney stone can wait.... 👊🏾 doing it for my team! ❤️ I’ll be gucci girls ! pic.twitter.com/rKkvuEQrKc