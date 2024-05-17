Американский гольфист Шеффлер арестован за неповиновение сотруднику полиции

Американский гольфист Скотти Шеффлер арестован за неповиновение сотруднику полиции в Луисвилле, где проходит этап чемпионата Профессиональной ассоциации гольфа (PGA).

Как сообщает ESPN, Шеффлер ехал на турнир по дороге, движение по которой было ограничено из-за ранее произошедшего там ДТП – автобус насмерть сбил пешехода.

Спортсмен попытался объехать место аварии, и один из полицейских приказал ему остановиться. Несмотря на это Шеффлер продолжил движение, а затормозил после того, как офицер прижался к машине.

Через 20-30 секунд гольфист опустил окно, чтобы поговорить, но полицейский просунул руку в салон, открыл дверь изнутри и вытащил Шеффлера из авто, надев на него наручники.

Спортсмену предъявили обвинения в нападении второй степени на полицейского, причинении вреда третьей степени, неосторожном вождении и игнорировании сигналов регулировщика. Первое из обвинений является уголовным.

Позже Шеффлера, который лидирует в мировом рейтинге PGA, освободили из-под стражи, и он смог вернуться к соревнованиям.

«Этим утром я следовал указаниям полицейских. Ситуация очень хаотичная, и понятно, что с учетом произошедшего ранее трагического случая, произошло большое недопонимание того, что меня просили сделать. Я не собирался игнорировать какие-либо указания. Надеюсь отложить это в сторону и сосредоточиться на гольфе», – заявил Шеффлер.