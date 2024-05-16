Австралийский фигурист Керри оспорит пожизненное отстранение по делу о домогательствах в отношении несовершеннолетней
Австралийский фигурист оспорит пожизненное отстранение по делу о домогательствах.
Ранее Центр безопасного спорта США дисквалифицировал австралийца Брендана Керри за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетней. Фигуристу запрещено участвовать в любых мероприятиях под эгидой Олимпийского комитета США.
Керри не признает вину и намерен обжаловать это решение.
«Без каких-либо предварительных уведомлений я узнал о решении наложить на меня санкции за нарушения, которых я не совершал.
Вердикт не окончательный. И, так как у меня есть право, я намерен оспорить отстранение и запросить арбитражное разбирательство с участием нейтрального судьи», – заявил Керри.
Фигуристу 29 лет, он участвовал в трех Олимпиадах. Его лучшим результатом на чемпионатах мира стало 15‑е место в 2017 году.
Вот, погуглила - В 29 штатах США и округе Колумбия возраст согласия составляет 16 лет, в 9 штатах — 17 лет, в 12 штатах — 18 лет.