Австралийский фигурист Керри оспорит пожизненное отстранение по делу о домогательствах в отношении несовершеннолетней

Теги происшествия НОК США мужское катание дисквалификации сборная Австралии Брендан Керри Фигурное катание

Австралийский фигурист оспорит пожизненное отстранение по делу о домогательствах.

Ранее Центр безопасного спорта США дисквалифицировал австралийца Брендана Керри за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетней. Фигуристу запрещено участвовать в любых мероприятиях под эгидой Олимпийского комитета США.

Керри не признает вину и намерен обжаловать это решение.

«Без каких-либо предварительных уведомлений я узнал о решении наложить на меня санкции за нарушения, которых я не совершал.

Вердикт не окончательный. И, так как у меня есть право, я намерен оспорить отстранение и запросить арбитражное разбирательство с участием нейтрального судьи», – заявил Керри.

Фигуристу 29 лет, он участвовал в трех Олимпиадах. Его лучшим результатом на чемпионатах мира стало 15‑е место в 2017 году.

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12 комментариев
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вот честное слово.. нажрутся на вечеринках, обцелуются об....то самое не понятно с кем и как, а потом начинается "Ах я не сказала да милорд." - "Вы не сказали нет"
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И правильно сделает.
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Ответ Princess23
вот честное слово.. нажрутся на вечеринках, обцелуются об....то самое не понятно с кем и как, а потом начинается "Ах я не сказала да милорд." - "Вы не сказали нет"
Видимо, кому-то был выгоден этот скандал. Вероятно, в чисто материальном плане.
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Ответ Тайга86
Уже исправили. В тексте было несовершеннолетний. Но всё равно до конца не уверена что это именно эта история, а еще что не добавилось.
То есть документ Сейф спорт вы не читали но уже осуждаете?
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Комментарий удален пользователем
Очень нравился Брендан, болела за него. Артистичный, с интересными программами (Морозов ставил), и довольно застенчивый, такое впечатление производил. Что же за история там произошла?
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Ответ Блинчик
Какое позорище! Почему на него уголовку не завели, вот в чём должен быть вопрос? Почему в ФК все убийцы, маньяки, коррупционеры и взяткодатели гуляют на свободе?
И не говорите! Ужас какой-то! Американцы и европейцы превратили фигурное катание в публичный дом! Что ж в мире-то творится?!
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Ответ Тайга86
Комментарий удален пользователем
К каким детям ? Ей 17 было, ему 22. Сам почти такое же "дитё" . Он сам говорит, мол удивлён фактом , что 17 там ещё не возраст согласия. Сейчас много где такая планка 16 лет. И в США в некоторых штатах тоже.
Вот, погуглила - В 29 штатах США и округе Колумбия возраст согласия составляет 16 лет, в 9 штатах — 17 лет, в 12 штатах — 18 лет.
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Ответ Тайга86
Его и без меня осудят. И правильно сделают. В следующий раз башкой будет думать, и кто знает, может его(или очередной объект вожделения) спасли от очередной ошибки. Разберутся. Виноват - накажут.
Ну да.. Одного там уже довели до самоубийства, а дело так и не доказали
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Ответ Princess23
Ну да.. Одного там уже довели до самоубийства, а дело так и не доказали
Не бывает дыма без огня. Что-то не подтверждается в единичных случаях, но их сразу даже и не вспомнить. Как правило - виноват, значит должен быть наказан. И такие случаи то там, то здесь продолжают всплывать. А разговоры типа "он такой симпатичный и застенчивый", "нажрутся где-то...", "денег хотят срубить, оговорили мальчика" на меня не действуют. История уже давно показывает - насильники почти никогда не похожи на монстров...и длина юбок тоже никакой роли не играет.
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