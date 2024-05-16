Австралийский фигурист Керри оспорит пожизненное отстранение по делу о домогательствах в отношении несовершеннолетней

Австралийский фигурист оспорит пожизненное отстранение по делу о домогательствах.

Ранее Центр безопасного спорта США дисквалифицировал австралийца Брендана Керри за сексуальные домогательства в отношении несовершеннолетней. Фигуристу запрещено участвовать в любых мероприятиях под эгидой Олимпийского комитета США.

Керри не признает вину и намерен обжаловать это решение.

«Без каких-либо предварительных уведомлений я узнал о решении наложить на меня санкции за нарушения, которых я не совершал.

Вердикт не окончательный. И, так как у меня есть право, я намерен оспорить отстранение и запросить арбитражное разбирательство с участием нейтрального судьи», – заявил Керри.

Фигуристу 29 лет, он участвовал в трех Олимпиадах. Его лучшим результатом на чемпионатах мира стало 15‑е место в 2017 году.