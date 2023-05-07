Президент Ассоциации гольфа России: «МОК успешно упражняется в тиражировании одних и тех же заявлений, намеренно «отменяет» российский спорт»
В Ассоциации гольфа России обвинили МОК в попытках отменить российский спорт.
Международная федерация гольфа (IGF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.
«Наивно полагать, что большой спорт существует вне политики. Спорт – это миллиардный рынок, не только с точки зрения финансов, это одновременно и «территория» миллиардов людей, вовлеченных в спортиндустрию, болельщиков, зрителей, трансляций, околоспортивной среды.
Исключение России с этого поля является очередным инструментом борьбы с сильным соперником. IGF и МОК успешно упражняются в тиражировании одних и тех же заявлений, намеренно «отменяют» российский спорт.
Подобные действия только сильнее замораживают наше сотрудничество, которое и так уже напоминает полярную ночь. Больше года мы живем и работаем в подобных условиях, больших иллюзий, что все будет, как раньше, не питаем.
Наш вектор сотрудничества постепенно смещается к дружественным странам, с которыми мы планируем товарищеские матчи и участие наших спортсменов в соревнованиях, организованных на дружественных нашей стране территориях», – рассказал президент АГР Виктор Христенко.
По рекомендации МОК.
Что опять не так, господин Христенко?
Нейтральный статус? Так за несколько лет все привыкли уже..
Или опять политика важнее спорта?