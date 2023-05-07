Президент Ассоциации гольфа России: «МОК успешно упражняется в тиражировании одних и тех же заявлений, намеренно «отменяет» российский спорт»

Теги МОК Ассоциация гольфа России сборная России Виктор Христенко IGF Гольф

В Ассоциации гольфа России обвинили МОК в попытках отменить российский спорт.

Международная федерация гольфа (IGF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Наивно полагать, что большой спорт существует вне политики. Спорт – это миллиардный рынок, не только с точки зрения финансов, это одновременно и «территория» миллиардов людей, вовлеченных в спортиндустрию, болельщиков, зрителей, трансляций, околоспортивной среды.

Исключение России с этого поля является очередным инструментом борьбы с сильным соперником. IGF и МОК успешно упражняются в тиражировании одних и тех же заявлений, намеренно «отменяют» российский спорт.

Подобные действия только сильнее замораживают наше сотрудничество, которое и так уже напоминает полярную ночь. Больше года мы живем и работаем в подобных условиях, больших иллюзий, что все будет, как раньше, не питаем.

Наш вектор сотрудничества постепенно смещается к дружественным странам, с которыми мы планируем товарищеские матчи и участие наших спортсменов в соревнованиях, организованных на дружественных нашей стране территориях», – рассказал президент АГР Виктор Христенко.

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2 комментария

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Olga.t
Международная федерация гольфа допустила российских и белорусских спортсменов к международным стартам.
По рекомендации МОК.

Что опять не так, господин Христенко?
Нейтральный статус? Так за несколько лет все привыкли уже..
Или опять политика важнее спорта?
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Pelerin
Ответ Olga.t
Международная федерация гольфа допустила российских и белорусских спортсменов к международным стартам. По рекомендации МОК. Что опять не так, господин Христенко? Нейтральный статус? Так за несколько лет все привыкли уже.. Или опять политика важнее спорта?
Что значит опять? Христенко бывший федеральный министр, муж Голиковой. Для него всегда политика была важнее )
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