Президент Ассоциации гольфа России: «МОК успешно упражняется в тиражировании одних и тех же заявлений, намеренно «отменяет» российский спорт»

В Ассоциации гольфа России обвинили МОК в попытках отменить российский спорт.

Международная федерация гольфа (IGF) допустила российских и белорусских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

«Наивно полагать, что большой спорт существует вне политики. Спорт – это миллиардный рынок, не только с точки зрения финансов, это одновременно и «территория» миллиардов людей, вовлеченных в спортиндустрию, болельщиков, зрителей, трансляций, околоспортивной среды.

Исключение России с этого поля является очередным инструментом борьбы с сильным соперником. IGF и успешно упражняются в тиражировании одних и тех же заявлений, намеренно «отменяют» российский спорт.

Подобные действия только сильнее замораживают наше сотрудничество, которое и так уже напоминает полярную ночь. Больше года мы живем и работаем в подобных условиях, больших иллюзий, что все будет, как раньше, не питаем.

Наш вектор сотрудничества постепенно смещается к дружественным странам, с которыми мы планируем товарищеские матчи и участие наших спортсменов в соревнованиях, организованных на дружественных нашей стране территориях», – рассказал президент АГР Виктор Христенко.