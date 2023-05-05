Клэр Игэн: «Примерно 70 процентов спортсменов поддерживают отстранение России. Мы в IBU имеем четкую позицию в этом вопросе»
Глава комиссии спортсменов IBU рассказала, что 70% атлетов поддерживают отстранение России.
Бывшая американская биатлонистка Клэр Игэн высказалась о возможном возвращении россиян на международную арену.
– Что вы думаете о последних рекомендациях МОК, в которых предлагается допустить россиян и белорусов до международных соревнований?
– Я представляю комиссию спортсменов IBU, а не МОК. Поэтому могу говорить только о нашем решении. В сентябре IBU проголосовал за отстранение России и Беларуси – 40 [голосов] к 1. Это решение будет действовать до тех пор, пока не изменится ситуация на Украине. МОК изменил свое решение без каких-либо изменений в ситуации на Украине. Но это их решение.
Хочу добавить, что мы проводили опрос в апреле, в котором пригласили принять участие всех действующих спортсменов. Этот опрос анонимный. Получили около 160 ответов от представителей 31 страны. Примерно 70 процентов спортсменов поддерживают текущее отстранение. Моя роль – представлять мнение большинства спортсменов. И мы в IBU имеем четкую позицию в этом вопросе.
– Как отреагировали на заявление Мартена Фуркада, который сказал, что будет позором, если российских и белорусских спортсменов не допустят до Олимпиады в Париже?
– Мартен был моим коллегой в комитете спортсменов IBU c 2018 по 2022 год. Поэтому у меня большое уважение к нему. Я разговаривала с ним в феврале по телефону об этом, также общались лично в Оберхофе. Но Мартен больше не входит в комитет спортсменов IBU. Он является представителем в комиссии спортсменов МОК. Поэтому нормально, что у него другой взгляд на ситуацию.
Согласна с ним, что было бы великолепно, если бы все спортсмены соревновались вместе. Но у нас есть четкая позиция спортсменов IBU и решение конгресса IBU, которое не изменится, пока не изменится ситуация на Украине, – сказала Игэн.
«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны
112 чел- это большинство, мнение которых поддерживает IBU в отстранении
спортсменов России. Хотелось бы знать их поимённо этих действующих спортсменов.
Видимо эти спортсмены также поддерживают выделение 1млрд.из
фонда Мира на вооружение, чтобы изменить ситуацию, как выразилась представитель IBU?
А то пишут тут, ну ей там дают высказаться. Да эти слова гражданскому населению в Ираке нафиг не упёрлись. Твои США хоть что-то из гражданской инфраструктуры восстановило в Ираке для жителей? Хоть что-то?
Ну и молчи тогда нафиг.
Даже Бубка.