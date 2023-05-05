Клэр Игэн: «Примерно 70 процентов спортсменов поддерживают отстранение России. Мы в IBU имеем четкую позицию в этом вопросе»

Глава комиссии спортсменов IBU рассказала, что 70% атлетов поддерживают отстранение России.

Бывшая американская биатлонистка высказалась о возможном возвращении россиян на международную арену.

– Что вы думаете о последних рекомендациях , в которых предлагается допустить россиян и белорусов до международных соревнований?

– Я представляю комиссию спортсменов IBU, а не МОК. Поэтому могу говорить только о нашем решении. В сентябре IBU проголосовал за отстранение России и Беларуси – 40 [голосов] к 1. Это решение будет действовать до тех пор, пока не изменится ситуация на Украине. МОК изменил свое решение без каких-либо изменений в ситуации на Украине. Но это их решение.

Хочу добавить, что мы проводили опрос в апреле, в котором пригласили принять участие всех действующих спортсменов. Этот опрос анонимный. Получили около 160 ответов от представителей 31 страны. Примерно 70 процентов спортсменов поддерживают текущее отстранение. Моя роль – представлять мнение большинства спортсменов. И мы в имеем четкую позицию в этом вопросе.

– Как отреагировали на заявление , который сказал, что будет позором, если российских и белорусских спортсменов не допустят до Олимпиады в Париже?

– Мартен был моим коллегой в комитете спортсменов IBU c 2018 по 2022 год. Поэтому у меня большое уважение к нему. Я разговаривала с ним в феврале по телефону об этом, также общались лично в Оберхофе. Но Мартен больше не входит в комитет спортсменов IBU. Он является представителем в комиссии спортсменов МОК. Поэтому нормально, что у него другой взгляд на ситуацию.

Согласна с ним, что было бы великолепно, если бы все спортсмены соревновались вместе. Но у нас есть четкая позиция спортсменов IBU и решение конгресса IBU, которое не изменится, пока не изменится ситуация на Украине, – сказала Игэн.

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны