Клэр Игэн: «Примерно 70 процентов спортсменов поддерживают отстранение России. Мы в IBU имеем четкую позицию в этом вопросе»

Теги Кубок мира по биатлону сборная России сборная России жен МОК IBU сборная Беларуси жен сборная Беларуси Мартен Фуркад сборная США жен Клэр Игэн Биатлон

Глава комиссии спортсменов IBU рассказала, что 70% атлетов поддерживают отстранение России.

Бывшая американская биатлонистка Клэр Игэн высказалась о возможном возвращении россиян на международную арену.

– Что вы думаете о последних рекомендациях МОК, в которых предлагается допустить россиян и белорусов до международных соревнований?

– Я представляю комиссию спортсменов IBU, а не МОК. Поэтому могу говорить только о нашем решении. В сентябре IBU проголосовал за отстранение России и Беларуси – 40 [голосов] к 1. Это решение будет действовать до тех пор, пока не изменится ситуация на Украине. МОК изменил свое решение без каких-либо изменений в ситуации на Украине. Но это их решение.

Хочу добавить, что мы проводили опрос в апреле, в котором пригласили принять участие всех действующих спортсменов. Этот опрос анонимный. Получили около 160 ответов от представителей 31 страны. Примерно 70 процентов спортсменов поддерживают текущее отстранение. Моя роль – представлять мнение большинства спортсменов. И мы в IBU имеем четкую позицию в этом вопросе.

– Как отреагировали на заявление Мартена Фуркада, который сказал, что будет позором, если российских и белорусских спортсменов не допустят до Олимпиады в Париже?

– Мартен был моим коллегой в комитете спортсменов IBU c 2018 по 2022 год. Поэтому у меня большое уважение к нему. Я разговаривала с ним в феврале по телефону об этом, также общались лично в Оберхофе. Но Мартен больше не входит в комитет спортсменов IBU. Он является представителем в комиссии спортсменов МОК. Поэтому нормально, что у него другой взгляд на ситуацию.

Согласна с ним, что было бы великолепно, если бы все спортсмены соревновались вместе. Но у нас есть четкая позиция спортсменов IBU и решение конгресса IBU, которое не изменится, пока не изменится ситуация на Украине, – сказала Игэн.

«Мне будет стыдно за свою страну, если русских не пустят на Олимпиаду». Фуркад за возвращение наших – многие недовольны

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20 комментариев

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Афанасия
Год назад федерации говорили, что они выполняют рекомендации МОК. А спустя год получается уже не выполняют?
+16
-4
+12
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Афанасия
Ответ Viks
Они не обязаны их выполнять.
Я где- то писала про обязанность?) просто когда надо они ссылаются на МОК, а когда не надо - игнорируют
+12
-3
+9
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Татьяна Бурова
160 чел голосовало из 31 страны( "немыслимое" количество).
112 чел- это большинство, мнение которых поддерживает IBU в отстранении
спортсменов России. Хотелось бы знать их поимённо этих действующих спортсменов.
Видимо эти спортсмены также поддерживают выделение 1млрд.из
фонда Мира на вооружение, чтобы изменить ситуацию, как выразилась представитель IBU?
+6
-1
+5
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rashnew
кто же эту дуру избрал в комитет спортсменов? за какие заслуги? Мартен Фуркад - был там по делу, а эта дура что там забыла?
+12
-9
+3
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And-Rover
Я, говорит, знаю какие ужасы делали США и прочее. Так чего же вы в знак протеста против войны в Ираке не бойкотировали на сезон или два все международные соревнования?

А то пишут тут, ну ей там дают высказаться. Да эти слова гражданскому населению в Ираке нафиг не упёрлись. Твои США хоть что-то из гражданской инфраструктуры восстановило в Ираке для жителей? Хоть что-то?

Ну и молчи тогда нафиг.
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khinskiy
Ответ Viks
Фуркад в комиссии спортсменов МОК и, надо полагать, оглядывается на мнение руководства МОК, ибо хочет сделать карьеру в МОК.
Член МОК обязан исполнять решение МОК.
Даже Бубка.
+4
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Viks
Фуркад в комиссии спортсменов МОК и, надо полагать, оглядывается на мнение руководства МОК, ибо хочет сделать карьеру в МОК.
+6
-4
+2
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TUOMAS
Может лучше отстранить и судить сша за ядерную бомбардировку Японии? Это другое, а так Россию можно и дальше отстранять. (Пока Россия не одержит победу)
+7
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Viks
Ответ khinskiy
Член МОК обязан исполнять решение МОК. Даже Бубка.
Иметь своё мнение и исполнять решения - это разные вещи.
+3
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Viks
"МОК изменил свое решение без каких-либо изменений в ситуации на Украине."
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OLEg b.
Пиндосина
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Утконос Никифорович
Ответ rashnew
кто же эту дуру избрал в комитет спортсменов? за какие заслуги? Мартен Фуркад - был там по делу, а эта дура что там забыла?
в комитет спортсменов выбирают не по заслугам и медалям
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Александр Сачков
Я так понимаю, что в числе 31 страны преимущественно европейские и североамериканские. И тем не менее даже среди них набралась почти треть тех, кто отстранение не поддерживает.
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Simon Petrikov
а действующих спортсменов из России и Беларуси вы конечно забыли спросить в опросе, а то процент не очень был бы
0
0
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KoolThing
«Согласна, что было бы великолепно, но у нас есть четкая позиция спортсменов» - то есть лично она не входит в 70% за отстранение, если согласна с Фуркадом? И как она может знать, изменится или нет решение конгресса IBU…
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Чиф
Ответ Утконос Никифорович
в комитет спортсменов выбирают не по заслугам и медалям
а как? кто в НАТО ?...
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