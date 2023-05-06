Международная федерация гольфа допустила российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе

Теги сборная России IGF Гольф

Международная федерация гольфа решила допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Спортсмены с российским или белорусским паспортом должны выступать только как индивидуальные нейтральные атлеты. <...> 

Флаги, гимны, любая другая национальная символика этих стран не должны демонстрироваться на спортивных мероприятиях и встречах», – говорится в заявлении IGF.

Также отмечается, что к соревнованиям не будут допущены команды из РФ и Беларуси, представители силовых ведомств и спортсмены, поддержавшие боевые действия. 

Попытка вернуть Россию в фехтование провалилась: 6 стран отменили турниры, соперники протестуют. Тупик?

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?

6 комментариев

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burefan
Все, кто мог играть за нас в гольф, под санкциями😀
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fusionax
непобедимые российские и белорусские гольфисты - возвращаются на мировую арену!
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0:4 на спотифай камп ноу
Белорусские гольфисты, ахахах посмеялся от души)
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Alestern
У нас разве есть гольфисты? )..
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juki_puki
это ж которые в гольфах? лгбт-раскраски ))
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