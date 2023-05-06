Международная федерация гольфа допустила российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе

Международная федерация гольфа решила допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе.

Об этом сообщается на официальном сайте организации.

«Спортсмены с российским или белорусским паспортом должны выступать только как индивидуальные нейтральные атлеты. <...>

Флаги, гимны, любая другая национальная символика этих стран не должны демонстрироваться на спортивных мероприятиях и встречах», – говорится в заявлении IGF.

Также отмечается, что к соревнованиям не будут допущены команды из РФ и Беларуси, представители силовых ведомств и спортсмены, поддержавшие боевые действия.

Попытка вернуть Россию в фехтование провалилась: 6 стран отменили турниры, соперники протестуют. Тупик?

Похоже, наших спортсменов заставят подписывать декларацию о нейтральности. Что там?