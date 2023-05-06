Международная федерация гольфа допустила российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе
Международная федерация гольфа решила допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе.
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«Спортсмены с российским или белорусским паспортом должны выступать только как индивидуальные нейтральные атлеты. <...>
Флаги, гимны, любая другая национальная символика этих стран не должны демонстрироваться на спортивных мероприятиях и встречах», – говорится в заявлении IGF.
Также отмечается, что к соревнованиям не будут допущены команды из РФ и Беларуси, представители силовых ведомств и спортсмены, поддержавшие боевые действия.
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