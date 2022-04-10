Набор клюшек Тайгера Вудса был продан на аукционе за рекордную сумму – более 5 миллионов долларов

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Набор клюшек 15-кратного победителя турниров «Мэйджор» по гольфу Тайгера Вудса был продан на аукционе более чем за пять миллионов долларов. 

Как утверждается, с этими клюшками Вудс выиграл четыре крупных турнира в 2000 и 2001 годах.

Сумма стала рекордной для реликвий гольфа на аукционе. Предыдущий рекорд принадлежал зеленой куртке американского гольфиста Хортона Смита, которая ушла с молотка за 682 тысячи долларов. 

Клюшки Вудса принадлежали инвестору из Хьюстона Тодду Броку. Он приобрел их в 2010 году за 57 тысяч долларов. Новый покупатель заплатил 5156162 доллара.

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