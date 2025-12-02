Каманцев об иностранцах в судейском корпусе: «Мажич и Чакыр работают с ФИФА и лучшими арбитрами мира – наверное, они в этом разбираются. Если скажут: «Вы не тех наняли», – окей. Назовите имена»

Павел Каманцев высказался о работе иностранцев в ЭСК РФС.

Глава Судейского комитета Павел Каманцев высказался о выборе в пользу Милорада Мажича и иностраных экспертов в составе ЭСК РФС.

Каманцев работает в судейском комитете с 2019 года, с 2022-го – занимает пост главы комитета.

– А в чем ваша мотивация [как главы СК]?

– Во-первых, я действительно верю, что мы совершаем небольшие поступательные шаги вперед. Переломить ситуацию легким движением невозможно. К сожалению, первое впечатление, когда мы только пришли, было именно такое: это можно сделать. Потом – что легко точно не получится. Еще позже – а вообще возможно ли что-то поменять? Так появилась задача. Меня она мотивирует – сделать что-то, что потом можно двигать и развивать дальше.

Скажу честно: у нас в судействе не так много системных интеллектуальных центров, которые бы могли продвигать альтернативную повестку. Вся критика, которая присутствует, идет либо от людей, которых в судействе никогда не будет по этическим причинам, либо от тех, кто никогда в судействе и не был. Рассуждать [без должности] можно о чем угодно. Но я бы с удовольствием посмотрел, кто сможет сделать нашу работу немного по-другому. Лучше или просто по-другому. Не из соображения, что я вот такой хороший, пусть другие наломают дров. Мне интересно было бы с другой точки зрения: а какие еще подходы есть к решению проблемы?

За все время работы никакой глубокой аналитики я не встречал. Кроме «вы неправильно назначаете судей, делаете неправильные трактовки». На это у меня есть один простой ответ.

– Какой?

– В РФС наняты люди, которые готовят судей к чемпионату мира. К самому важному и ответственному мероприятию в футболе. Если Мажич и [Джюнейт ] Чакыр ценны для ФИФА , если им доверяют работу с лучшими арбитрами мира, наверное, они в этом разбираются. Если кто-то скажет: «Вы не тех наняли, есть гораздо лучше», окей. Назовите имена. Покажите их резюме, что они сделали за последние три года на схожем уровне.

Мажич, например, – инструктор ФИФА. Привлекается Коллиной для подготовки судей на будущий ЧМ. До этого – готовил арбитров к клубному ЧМ. Это вершины судейства прямо сейчас. Чакыр – там же. Равшан Ирматов тоже был инструктором ФИФА, сейчас, наверно, больше занят административной работой. Плюс он заместитель руководителя федерации футбола Узбекистана. Нестор Питана судил в Москве самый большой финал [ЧМ-2018]. Франк Де Блекере – очень значимое имя. Алексей Кульбаков на уровне региона – тоже.

Что РФС мог сделать иначе? Пересборка технологии ВАР (из-за ухода Hawk-Eye – Спортс”), увеличение бонусов судьям и своевременность их выплаты, появление медстраховки, фитнес-инструкторов, тактических тренеров для судей, сборы – без вопросов и на хорошем уровне. Мы первые в мире показываем моменты ВАР на табло стадиона и объясняем их прямо на поле.

И вопрос, я так понимаю, к нам только один – по трактовкам. Правильно?

Просто скажите, кого нам нанять и купить? Тех, кого продвигают отдельные эксперты, – различных друзей и товарищей? Так? – сказал Каманцев в большом интервью Спортсу” .

