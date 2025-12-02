  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Каманцев об иностранцах в судейском корпусе: «Мажич и Чакыр работают с ФИФА и лучшими арбитрами мира – наверное, они в этом разбираются. Если скажут: «Вы не тех наняли», – окей. Назовите имена»
1

Каманцев об иностранцах в судейском корпусе: «Мажич и Чакыр работают с ФИФА и лучшими арбитрами мира – наверное, они в этом разбираются. Если скажут: «Вы не тех наняли», – окей. Назовите имена»

Павел Каманцев высказался о работе иностранцев в ЭСК РФС.

Глава Судейского комитета Павел Каманцев высказался о выборе в пользу Милорада Мажича и иностраных экспертов в составе ЭСК РФС. 

Каманцев работает в судейском комитете с 2019 года, с 2022-го – занимает пост главы комитета.

– А в чем ваша мотивация [как главы СК]?

– Во-первых, я действительно верю, что мы совершаем небольшие поступательные шаги вперед. Переломить ситуацию легким движением невозможно. К сожалению, первое впечатление, когда мы только пришли, было именно такое: это можно сделать. Потом – что легко точно не получится. Еще позже – а вообще возможно ли что-то поменять? Так появилась задача. Меня она мотивирует – сделать что-то, что потом можно двигать и развивать дальше.

Скажу честно: у нас в судействе не так много системных интеллектуальных центров, которые бы могли продвигать альтернативную повестку. Вся критика, которая присутствует, идет либо от людей, которых в судействе никогда не будет по этическим причинам, либо от тех, кто никогда в судействе и не был. Рассуждать [без должности] можно о чем угодно. Но я бы с удовольствием посмотрел, кто сможет сделать нашу работу немного по-другому. Лучше или просто по-другому. Не из соображения, что я вот такой хороший, пусть другие наломают дров. Мне интересно было бы с другой точки зрения: а какие еще подходы есть к решению проблемы? 

За все время работы никакой глубокой аналитики я не встречал. Кроме «вы неправильно назначаете судей, делаете неправильные трактовки». На это у меня есть один простой ответ. 

– Какой? 

– В РФС наняты люди, которые готовят судей к чемпионату мира. К самому важному и ответственному мероприятию в футболе. Если Мажич и [Джюнейт] Чакыр ценны для ФИФА, если им доверяют работу с лучшими арбитрами мира, наверное, они в этом разбираются. Если кто-то скажет: «Вы не тех наняли, есть гораздо лучше», окей. Назовите имена. Покажите их резюме, что они сделали за последние три года на схожем уровне. 

Мажич, например, – инструктор ФИФА. Привлекается Коллиной для подготовки судей на будущий ЧМ. До этого – готовил арбитров к клубному ЧМ. Это вершины судейства прямо сейчас. Чакыр – там же. Равшан Ирматов тоже был инструктором ФИФА, сейчас, наверно, больше занят административной работой. Плюс он заместитель руководителя федерации футбола Узбекистана. Нестор Питана судил в Москве самый большой финал [ЧМ-2018]. Франк Де Блекере – очень значимое имя. Алексей Кульбаков на уровне региона – тоже. 

Что РФС мог сделать иначе? Пересборка технологии ВАР (из-за ухода Hawk-Eye – Спортс”), увеличение бонусов судьям и своевременность их выплаты, появление медстраховки, фитнес-инструкторов, тактических тренеров для судей, сборы – без вопросов и на хорошем уровне. Мы первые в мире показываем моменты ВАР на табло стадиона и объясняем их прямо на поле. 

И вопрос, я так понимаю, к нам только один – по трактовкам. Правильно?

Просто скажите, кого нам нанять и купить? Тех, кого продвигают отдельные эксперты, – различных друзей и товарищей? Так? – сказал Каманцев в большом интервью Спортсу”.

Что не так с нашими судьями? Большой разговор с их боссом

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»33499 голосов
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
Павел Каманцев
logoПьерлуиджи Коллина
logoРавшан Ирматов
logoДжюнейт Чакыр
Нестор Питана
logoпремьер-лига Россия
logoСпортс
ЭСК РФС
Милорад Мажич
logoсудьи
logoФранк Де Блекере
logoРФС
logoФИФА
logoАлексей Кульбаков
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Генич и Рональдиньо в одной колоде! Только в новой версии кэпсов
4 минуты назадТесты и игры
Черданцев о гонке в РПЛ: «Краснодар» — однозначный фаворит. «Зениту» нужно прибавлять в качестве игры, ЦСКА – подписать зимой 2-3 игроков экстра‑класса»
57 минут назад
Потапова сменила гражданство, Талалаева дисквалифицировали на 3 матча, «МЮ» упустил победу, «Спартак» высмеял «Динамо» перед дерби, 900 очков Панарина в НХЛ и другие новости
сегодня, 06:10
Ждем коммуникационного дизайнера – откликайтесь и сделайте самое яркое оформление контента нашей редакции!
сегодня, 06:00Вакансия
Акинфеев о получении приза «За верность» имени Черенкова: «Огромная честь!»
сегодня, 05:42
Чемпионат России. «Ахмат» против «Оренбурга», «Спартак» сыграет с «Динамо» в субботу, «Краснодар» – с ЦСКА в воскресенье
сегодня, 04:57
Батраков о стадионах РПЛ: «Везде хорошо встречают, кроме Питера»
сегодня, 03:59
Сколько килограммов весит FONBET Кубок России? Узнайте в новом тесте
сегодня, 03:50Тесты и игры
Константин Тюкавин: «Готов всю жизнь провести в «Динамо», если будем каждый год выигрывать трофеи»
сегодня, 03:44
Венгер считает Францию фаворитом ЧМ-2026: «У нее больше всех форвардов мирового класса. Это будет иметь огромное значение»
сегодня, 03:13
Ко всем новостям
Последние новости
Глушенков перед «Акроном»: «Зенит» настроен запредельно. В прошлом сезоне смазали две последние декабрьские встречи, что повлияло на очковый багаж»
6 минут назад
Борис Игнатьев о Семине: «В 78 он в шикарной форме. Мог бы работать в любой команде»
20 минут назад
Коллина о ВАР при оценке угловых: «Главный критерий — отсутствие задержек. Никто не хочет дополнительных остановок игры»
35 минут назад
Чемпионат Португалии. «Бенфика» Моуринью против «Спортинга»
сегодня, 06:49
Чемпионат Испании. «Мальорка в гостях у «Овьедо», «Барса» и «Реал» проведут матчи в выходные
сегодня, 06:37
«Ахмат» – «Оренбург». Онлайн-трансляция начнется в 19:00
сегодня, 06:15
Ван Дейк о Салахе в запасе 2 матча подряд: «Неограниченного доверия не бывает. Мо по-прежнему превосходен и будет играть важную роль в «Ливерпуле»
сегодня, 06:00
Рубенс не сыграет со «Спартаком» из-за травмы. Хавбек «Динамо» восстановится к зимним сборам
сегодня, 05:28
Корнеев за продление контракта с Челестини: «В ЦСКА хорошая атмосфера. Он развивает молодых игроков. Чувствую амбициозного специалиста»
сегодня, 05:15
Лоботка не сыграет с «Юве» из-за травмы. В октябре хавбек «Наполи» пропустил 3 недели из-за повреждения приводящей мышцы
сегодня, 04:39