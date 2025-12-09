В ФИФА подали жалобу на Инфантино за несоблюдение политического нейтралитета. В ней просят расследовать вручение Трампу Премии мира

Джанни Инфантино обвинили в нарушении этического кодекса ФИФА.

Президента ФИФА Джанни Инфантино обвинили в нарушении этического кодекса организации.

В комитет по этике ФИФА была подана официальная жалоба, в которой утверждается о «неоднократном нарушении» обязанности соблюдать политический нейтралитет, а также содержится просьба о расследовании процесса вручения президенту США Дональду Трампу первой Премии мира ФИФА.

8-страничную жалобу подала некоммерческая организация FairSquare, занимающаяся вопросами прав трудящихся-мигрантов, политических репрессий и спорта. В документе подробно описываются четыре предполагаемых нарушения Инфантино статьи 15 Кодекса этики ФИФА: они все связаны с публичной поддержкой Трампа.

Первый случай – публичные призывы от Инфантино вручить Трампу Нобелевскую премию мира. Второй – одобрение политической программы президента США и призывы к общественности ее поддержать. Третий – похвалы Трампу во время жеребьевки ЧМ-2026. Четвертый – ролик, в котором Инфантино благодарит президента США за приглашение на предынаугурационный митинг.

Санкции за нарушение любых правил и положений ФИФА могут включать предупреждение, выговор, штраф, обучение по соблюдению правил и запрет на участие в любой деятельности, связанной с футболом.

