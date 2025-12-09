  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Заболотным интересуются 4 клуба РПЛ. 34-летний форвард «Спартака» хочет больше игровой практики (Metaratings)
106

Заболотным интересуются 4 клуба РПЛ. 34-летний форвард «Спартака» хочет больше игровой практики (Metaratings)

Антоном Заболотным интересуются четыре клуба РПЛ.

По информации Metaratings, к нападающему «Спартака» Антону Заболотному проявляют интерес четыре клуба Мир РПЛ.

Отмечается, что 34-летний футболист хочет получать больше игровой практики, поэтому раздумывает о своем будущем. Между сторонами были неофициальные контакты, официальное предложение не отправлялось.

Заболотный выступает за красно-белых с лета 2025 года. Он провел за клуб 14 матчей и не забил ни одного мяча, отметившись одним голевым пасом.

Быстров о Заболотном: «Разве он может усилить «Спартак»? Он не готов, и лет ему уже много. Лучше из академии кого-то поставьте, молодой игрок будет пробовать, бороться»

Что делать с Хаби Алонсо?17289 голосов
Увольнять сейчасРеал Мадрид
Не увольнять сейчасХаби Алонсо
Опубликовал: Максим Федер
Источник: Metaratings
logoАнтон Заболотный
logoСпартак
возможные трансферы
logoпремьер-лига Россия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Булыкин о провале года: «Соболев – уровень игры, косяки после перехода с медийной точки зрения. От него ждали меньше, чем от Заболотного в «Спартаке», в спортивном плане»
8 декабря, 16:52
Быстров о Заболотном: «Разве он может усилить «Спартак»? Он не готов, и лет ему уже много. Лучше из академии кого-то поставьте, молодой игрок будет пробовать, бороться»
4 декабря, 10:27
Георгий Черданцев: «Талалаеву респект за профессионализм, в «Балтике» правильно выстроена работа. Удаление тренера вообще не повлияло, берите пример с их штаба»
1 декабря, 15:59
Главные новости
Гендиректор «Акрона» о посещаемости: «70% людей ходят один раз за сезон – за исключением «Спартака» и «Зенита». Есть «Матч ТВ» – и все, со спортом не пересекаешься во внешней среде»
5 минут назад
Кольцо невесты Роналду весит от 25 до 30 карат. Это больше, чем Криш забил в Саудовской Аравии?
25 минут назадТесты и игры
Оливер Кан: «Идеи Алонсо не подходят «Реалу». Подход Хаби требует специфических игроков, а в «Мадриде» футболисты не хотят, чтобы их заставляли играть по системам»
32 минуты назад
Слот не ответил, сыграет ли Салах с «Брайтоном»: «Сегодня я поговорю с Мо. Результат разговора определит, как мы будем двигаться дальше»
58 минут назад
Гендиректор «Спартака»: «Ждем большей отдачи от полутора сотен миллионов евро. Не сомневаемся, что Угальде, Барко, Жедсон, Маркиньос и Солари стоят своих денег»
сегодня, 09:16
Гендиректор «Акрона»: «Лимит – инструмент, но отсутствие инфраструктуры – проблема российского футбола на детском уровне. В Тольятти есть один манеж. Поля – катастрофа, щебень»
сегодня, 09:01
Клубы АПЛ готовят предложения на «девятизначную сумму» по Олисе. Вингером «Баварии» также интересуются «ПСЖ» и клуб Ла Лиги (Kicker)
сегодня, 08:36
«Салах – король в Египте. Он не обычный парень. Вся страна сидит перед телевизором, ждет его выхода на поле, им гордятся. Это оказывает огромное давление». Мидо о вингере «Ливерпуля»
сегодня, 08:12
Жерсон: «Зенит» — самый известный российский клуб не только в Бразилии, но и в Европе»
сегодня, 07:43
Гендиректор «Спартака» об отставке Станковича: «Я бы скорее спросил: каким образом принималось решение о продлении контракта?»
сегодня, 07:30
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Франции. «Нант» в гостях у «Анже», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Монако» Головина – в воскресенье
10 минут назад
Жерсон о «Зените»: «Чувствую себя отлично: красивый город, играю в большом европейском клубе с амбициями. Адаптация завершена на 100%. Динамика будет только лучше»
20 минут назад
Чемпионат Германии. «Унион» сыграет с «Лейпцигом», «Бавария» примет «Майнц» в воскресенье
40 минут назад
Альварес о возможном переходе в «Барсу»: «Это повсюду в социальных сетях, но меня это не беспокоит. Я сосредоточен на сезоне и том, что ждет меня с «Атлетико»
45 минут назад
Депутат Свищев: «На концерте можно продавать пиво и водочку, а на стадионе почему-то нельзя даже пиво! Не могу понять, в чем разница»
сегодня, 08:48
«Странно, что «Зенит» теряет очки в РПЛ – должны выносить всех, имея такой набор исполнителей. Натужные победы, нет красивой игры». Канищев о команде Семака
сегодня, 08:24
Гендиректор «Спартака» об ужесточении лимита: «Готовимся. Это влияет на наши трансферные аппетиты»
сегодня, 07:58
Воробьев о 3-м месте «Локо»: «Главное – хорошо отдохнуть и как можно выше подняться в таблице»
сегодня, 07:16
Газзаев о Гусеве: «Останется в «Динамо», думаю. Давать 4 игры — это несерьезно. Для результата нужны доверие и терпение»
сегодня, 06:58
Директор «Боруссии» Кель о словах Шлоттербека после 2:2 с «Буде-Глимт»: «Каждый футболист вправе высказать критику после такой игры»
сегодня, 06:40