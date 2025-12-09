Заболотным интересуются 4 клуба РПЛ. 34-летний форвард «Спартака» хочет больше игровой практики (Metaratings)

Антоном Заболотным интересуются четыре клуба РПЛ.

По информации Metaratings, к нападающему «Спартака » Антону Заболотному проявляют интерес четыре клуба Мир РПЛ .

Отмечается, что 34-летний футболист хочет получать больше игровой практики, поэтому раздумывает о своем будущем. Между сторонами были неофициальные контакты, официальное предложение не отправлялось.

Заболотный выступает за красно-белых с лета 2025 года. Он провел за клуб 14 матчей и не забил ни одного мяча, отметившись одним голевым пасом.

Быстров о Заболотном: «Разве он может усилить «Спартак»? Он не готов, и лет ему уже много. Лучше из академии кого-то поставьте, молодой игрок будет пробовать, бороться»