Шевалье и Дембеле не сыграют за «ПСЖ» с «Атлетиком» в ЛЧ. Сафонов может провести второй матч подряд, Забарный тоже в заявке
Люка Шевалье и Усман Дембеле не сыграют за «ПСЖ» с «Атлетиком» в ЛЧ.
Люка Шевалье и Усман Дембеле не сыграют за «ПСЖ» в матче Лиги чемпионов с «Атлетиком».
Голкипер парижан испытывает дискомфорт в лодыжке и продолжает восстановление, форвард пропустит игру из-за болезни.
Отметим, что Матвей Сафонов может провести второй матч подряд за французский клуб: он попал в заявку. 6 декабря российский вратарь сыграл на ноль против «Ренна» (5:0) в Лиге 1.
Также в заявку попал защитник Илья Забарный. Украинец пропустил матч с «Ренном» из-за болезни.
Матч Лиги чемпионов пройдет 10 декабря в Испании.
Сафонов сыграет с «Атлетиком». У Шевалье «изнуряющая» боль, он вряд ли восстановится к матчу ЛЧ (Le Parisien)
Опубликовал: Максим Федер
Источник: твиттер «ПСЖ»
