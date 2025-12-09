«Не считаю Карпина выдающимся тренером. Когда «Динамо» взяло Осипенко и Глебова, они должны были чемпионами стать? Это средние футболисты». Ловчев о специалисте
Евгений Ловчев: не считаю Валерия Карпина выдающимся тренером.
Бывший футболист «Спартака» Евгений Ловчев высказался про главного тренера сборной России Валерия Карпина.
«Уход Карпина из «Динамо» – неизбежная вещь. Я не считаю Карпина выдающимся тренером. Это нормальный, выросший в нашем футболе тренер. Но у нас что, все затмилось и есть один Карпин?
Когда «Динамо» взяло Осипенко и Глебова, они должны были чемпионами стать? Это средние футболисты из средней команды. Они что, Месси или Роналду купили?
В такой ситуации вопрос только в том, повезет или нет. Не повезло. И сборная играет плохо», – сказал Евгений Ловчев.
