  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Палмер пропустит матч с «Аталантой». Тренер «Челси» Мареска сказал: «Коул не может сыграть два матча за три дня. Это способ поберечь его»
Палмер пропустит матч с «Аталантой». Тренер «Челси» Мареска сказал: «Коул не может сыграть два матча за три дня. Это способ поберечь его»

Коул Палмер пропустит матч против «Аталанты».

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска сообщил, что полузащитник Коул Палмер не примет участие в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Аталанты».

«Это часть рабочего процесса на данный момент. Он не может сыграть два матча за три дня, поэтому мы запланировали, что он не сыграет с «Аталантой». Это способ поберечь его», – заявил Мареска.

В прошлом матче в АПЛ против «Борнмута» (0:0) Палмер появился в стартовом составе «Челси» и сыграл 58 минут, после чего был заменен.

Подробную статистику футболиста можно изучить по ссылке.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Челси»
