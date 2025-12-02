«Талалаев перебарщивает с эмоциями – такая же ситуация была со Станковичем. Нужно найти баланс, сделать выводы» Семин о тренере «Балтики»

Юрий Семин: Талалаев перебарщивает с эмоциями.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался касательно поведения Андрея Талалаева , возглавляющего «Балтику».

Специалист был удален в первом тайме матча Мир РПЛ против «Спартака » (1:0).

– Насколько допустимо такое поведение Талалаева?

– На мой взгляд, он перебарщивает с эмоциями. Такая же ситуация была и с Деяном Станковичем .

Я думаю, ему нужно найти баланс, когда это помогает команде, а когда – наоборот. Сейчас, по всей видимости, будут какие‑то наказания. Ему нужно сделать выводы.

Эмоции – это хорошо, но нельзя перебарщивать, тем более в такой форме, – сказал Юрий Семин .