«Талалаев перебарщивает с эмоциями – такая же ситуация была со Станковичем. Нужно найти баланс, сделать выводы» Семин о тренере «Балтики»

Юрий Семин: Талалаев перебарщивает с эмоциями.
Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался касательно поведения Андрея Талалаева, возглавляющего «Балтику».
Специалист был удален в первом тайме матча Мир РПЛ против «Спартака» (1:0).
– Насколько допустимо такое поведение Талалаева?
– На мой взгляд, он перебарщивает с эмоциями. Такая же ситуация была и с Деяном Станковичем.
Я думаю, ему нужно найти баланс, когда это помогает команде, а когда – наоборот. Сейчас, по всей видимости, будут какие‑то наказания. Ему нужно сделать выводы.
Эмоции – это хорошо, но нельзя перебарщивать, тем более в такой форме, – сказал Юрий Семин.
