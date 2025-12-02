Дмитрий Булыкин: «Надеюсь, что пиво поможет клубам, детско-юношескому спорту – привлечет дополнительные инвестиции. Это будет плюсом»

Дмитрий Булыкин: надеюсь, продажа пива поможет клубам, детскому спорту.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу вероятного возвращения пива на стадионы.

Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил: «Пиво будет на стадионах – на днях прошло совещание в правительстве. Когда РПЛ и РФС включились, все сразу пошло. Пиво нужно футболу» .

«Пиво станет дополнительным удовольствием для болельщиков при походе на футбол.

Надеюсь, что пиво как-нибудь поможет клубам, стадионам и детско-юношескому спорту – привлечет дополнительные инвестиции. Конечно же, это будет плюсом», – сказал Дмитрий Булыкин.