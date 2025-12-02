Дмитрий Булыкин: «Надеюсь, что пиво поможет клубам, детско-юношескому спорту – привлечет дополнительные инвестиции. Это будет плюсом»
Дмитрий Булыкин: надеюсь, продажа пива поможет клубам, детскому спорту.
Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался по поводу вероятного возвращения пива на стадионы.
Ранее первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил: «Пиво будет на стадионах – на днях прошло совещание в правительстве. Когда РПЛ и РФС включились, все сразу пошло. Пиво нужно футболу».
«Пиво станет дополнительным удовольствием для болельщиков при походе на футбол.
Надеюсь, что пиво как-нибудь поможет клубам, стадионам и детско-юношескому спорту – привлечет дополнительные инвестиции. Конечно же, это будет плюсом», – сказал Дмитрий Булыкин.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости