Миодраг Божович: «Я бы смог возглавить «Динамо» – надеюсь, в клубе рассматривают мою кандидатуру. Я уже там работал, почему нет?»
Миодраг Божович: надеюсь, «Динамо» рассматривает мою кандидатуру.
Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович заявил о готовности возглавить «Динамо».
«Я бы смог возглавить «Динамо»! Знаю, что они ищут главного тренера, и надеюсь, в клубе рассматривают и мою кандидатуру.
Я уже работал в «Динамо», поэтому почему нет?» – сказал Божович.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sport24
