Миодраг Божович: «Я бы смог возглавить «Динамо» – надеюсь, в клубе рассматривают мою кандидатуру. Я уже там работал, почему нет?»

Миодраг Божович: надеюсь, «Динамо» рассматривает мою кандидатуру.

Бывший тренер клубов РПЛ Миодраг Божович заявил о готовности возглавить «Динамо».

«Я бы смог возглавить «Динамо»! Знаю, что они ищут главного тренера, и надеюсь, в клубе рассматривают и мою кандидатуру.

Я уже работал в «Динамо », поэтому почему нет?» – сказал Божович.