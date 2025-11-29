Челестини про ЦСКА: «Можем играть лучше, но у меня минус 12 игроков, ограниченная по именам команда. Летом ушло много игроков, пришло мало, но мы идем 1-ми, вышли в полуфинал Кубка»

Фабио Челестини: у ЦСКА ушло много игроков, а пришло мало.

Фабио Челестини указал на проблемы ЦСКА с составом после игры с «Оренбургом » (2:0) в Мир РПЛ.

– Наши два нападающих сейчас находится в сложной ситуации. Все пытаются, но перформанса не хватает. Я решил дать шанс другим. Матия Попович сыграл всего 200 минут на взрослом уровне, ему чего‑то не хватает, чтобы стать нападающим стартового состава. Но в нем что‑то есть. Он кажется медленным, но он не такой. Мы им довольны, но ему еще нужно время, мы хотим его развивать. «Краснодар» не будет давать нам играть так, как «Оренбург» сегодня.

– На данном этапе вы выжали максимум из команды?

– Мы можем играть намного лучше во всех фазах. Мы можем серьезно потренироваться, но у меня минус 12 игроков. У нас ограниченная команда по именам, и это уменьшает ротацию. У команды большой потенциал.

– Как оцените атмосферу в команде в самом начале и сейчас?

– Я с самого начала понял, что команда прекрасная – и она ею остается. Очевидно, что летом были определенные ошибки, и нам пришлось их исправлять. Эта команда выиграла Кубок России и потеряла своего тренера. Для меня не так просто было прийти в клуб, который только что выиграл трофей с другим тренером. У меня было три недели, чтобы подготовить команду к Суперкубку.

Команду покинуло много игроков, но пришло при этом мало новичков. Мы идем на первом месте в таблице, вышли в полуфинал Пути РПЛ Кубка России. У нас остался еще один матч в этом году, постараемся его выиграть, – заявил главный тренер ЦСКА .