Акинфеев недоволен ЦСКА в матче с «Оренбургом»: «Играть так дома нельзя, надо взрослеть. Позволяем сопернику создавать за 10 секунд до конца тайма. Сколько раз нас за это наказывали»

Акинфеев о матче с «Оренбургом»: играть так дома нельзя, ЦСКА должен взрослеть.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал команду после матча с «Оренбургом » (2:0) в 17-м туре Мир РПЛ.

– Играть так дома нельзя. В первом тайме за 10 секунд до конца мы позволяем «Оренбургу» создавать момент. Сколько раз нас за это уже наказывали, и мы никак не может выучить этот урок. Мы должны взрослеть и не допускать таких ошибок.

Во втором тайме то же самое. Хотят прокинуть мяч между ног зачем‑то, хотя можно отдать передачу, следом идет острый удар от соперника, мяч попадает в перекладину и тут же угловой. Счет 2:1 для меня был неприемлем, потому что во втором тайме игра давалась, в первом – согласен с тем, что «Оренбург» нас переиграл.



–Это не физическая усталость, а более эмоциональная проблема?

– Нет, физическая тоже. Но все равно нужно включать голову и играть рационально. Если не получается игра, ты должен сесть к своим воротам, контролировать мяч. Но когда, как в первом тайме, ты пытаешься куда‑то бежать, а оно все равно не получается. Здесь, наверное, немного неправильно мы сыграли, хотя тренер нас предупреждал об эмоциональном спаде. Но все равно, команде нужно взрослеть.

– Пару слов про Тамерлана Мусаева, который давно не забивал. Как ощущалось внутри команды безрезультативная серия нападающих?

– Это совершенно нормально, рабочий момент. Много было написано и сказано, но вы же понимаете, есть какая‑то черная серия, но за ней следует и белая. Поздравляю Мусаева с голом, мяч был фееричный, он придаст ему уверенности и даст эмоционального всплеска, – сказал Акинфеев.