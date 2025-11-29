  • Спортс
  Акинфеев недоволен ЦСКА в матче с «Оренбургом»: «Играть так дома нельзя, надо взрослеть. Позволяем сопернику создавать за 10 секунд до конца тайма. Сколько раз нас за это наказывали»
Акинфеев недоволен ЦСКА в матче с «Оренбургом»: «Играть так дома нельзя, надо взрослеть. Позволяем сопернику создавать за 10 секунд до конца тайма. Сколько раз нас за это наказывали»

Акинфеев о матче с «Оренбургом»: играть так дома нельзя, ЦСКА должен взрослеть.

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев раскритиковал команду после матча с «Оренбургом» (2:0) в 17-м туре Мир РПЛ. 

– Играть так дома нельзя. В первом тайме за 10 секунд до конца мы позволяем «Оренбургу» создавать момент. Сколько раз нас за это уже наказывали, и мы никак не может выучить этот урок. Мы должны взрослеть и не допускать таких ошибок.

Во втором тайме то же самое. Хотят прокинуть мяч между ног зачем‑то, хотя можно отдать передачу, следом идет острый удар от соперника, мяч попадает в перекладину и тут же угловой. Счет 2:1 для меня был неприемлем, потому что во втором тайме игра давалась, в первом – согласен с тем, что «Оренбург» нас переиграл.
 
–Это не физическая усталость, а более эмоциональная проблема?

– Нет, физическая тоже. Но все равно нужно включать голову и играть рационально. Если не получается игра, ты должен сесть к своим воротам, контролировать мяч. Но когда, как в первом тайме, ты пытаешься куда‑то бежать, а оно все равно не получается. Здесь, наверное, немного неправильно мы сыграли, хотя тренер нас предупреждал об эмоциональном спаде. Но все равно, команде нужно взрослеть.

Пару слов про Тамерлана Мусаева, который давно не забивал. Как ощущалось внутри команды безрезультативная серия нападающих?

– Это совершенно нормально, рабочий момент. Много было написано и сказано, но вы же понимаете, есть какая‑то черная серия, но за ней следует и белая. Поздравляю Мусаева с голом, мяч был фееричный, он придаст ему уверенности и даст эмоционального всплеска, – сказал Акинфеев.

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Матч ТВ»
