У Ямаля 7+8 в 14 матчах сезона за «Барсу» – гол «Алавесу» и ассист на Ольмо
Ламин Ямаль набрал 15 очков в текущем сезоне.
На счету Ламина Ямаля 7 голов и 8 результативных передач в 14 матчах сезона за «Барселону».
18-летний вингер забил «Алавесу» в 14-м туре Ла Лиги (3:1) и сделал результативную передачу на Дани Ольмо.
Подробная статистика Ямаля – здесь.
Бороться за чемпионство
Быть в топ-3
Максимум топ-5
Весной провалятся
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости