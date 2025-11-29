У Ямаля 7+8 в 14 матчах сезона за «Барсу» – гол «Алавесу» и ассист на Ольмо

Ламин Ямаль набрал 15 очков в текущем сезоне.

На счету Ламина Ямаля 7 голов и 8 результативных передач в 14 матчах сезона за «Барселону».

18-летний вингер забил «Алавесу» в 14-м туре Ла Лиги (3:1) и сделал результативную передачу на Дани Ольмо.

Подробная статистика Ямаля – здесь .