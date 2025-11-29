ЭСК признала ошибочным решение Кукуяна не поставить пенальти в ворота «Ахмата» в игре с «Рубином». Фол Ибишева на Арройо расценили как лишение явной возможности забить

ЭСК признала неверным неназначение пенальти в пользу «Рубина» в игре с «Ахматом».

ЭСК РФС рассмотрела судейские решения в матчах 16-го тура Мир РПЛ между московским и махачкалинским «Динамо» (3:0), а также «Рубином » и «Ахматом » (1:0).

«Матч «Динамо » (Москва) – «Динамо» (Махачкала ), судья – Евгений Буланов. Момент по обращению ФК «Динамо» г. Махачкала. Время по таймеру: 78-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо» (Москва). Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» (Москва). Голосование: большинство голосов.

Мотивировка: Столкновение вратаря «Динамо» (Москва) Андрея Лунева с нападающим «Динамо» (Махачкала) Миро не является нарушением правил.

Нападающий, перебросив мяч через вратаря, не имел физической возможности сыграть в мяч, который уходил за линию ворот выше перекладины.

В действиях Лунева нет безрассудства. Контакт между вратарем и нападающим является неизбежным и ненаказуемым.

Матч «Рубин» (Казань) – «Ахмат» (Грозный), судья – Павел Кукуян . 1. Момент по обращению ФК «Рубин». Время по таймеру: 40-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока команды «Ахмат» Надера Гандри. Решение комиссии: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Ахмат» Надера Гандри . Голосование: единогласно.

Мотивировка: Надер Гандри («Ахмат») в единоборстве с Мирлиндом Даку («Рубин») играет в мяч, после чего происходит контакт стопой без применения чрезмерной силы или жесткости. Судья верно вынес предупреждение за грубую игру.

2. Момент по обращению ФК «Рубин». Время по таймеру: 70-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота команды «Ахмат». Решение комиссии: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Ахмат». Голосование: большинство голосов.

Мотивировка: В единоборстве за мяч защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев нарушает правила против нападающего «Рубина» Андерсона Арройо.

Ибишев совершает толчок соперника, находящегося на высокой скорости и контролирующего мяч, что повлияло на возможность нападающего продвигаться к мячу.

Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение защитнику «Ахмата» за лишение соперника явной возможности забить гол, поскольку нарушение правил при вступлении в борьбу за мяч происходит в собственной штрафной площади», – говорится в сообщении ЭСК.