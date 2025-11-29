ЭСК признала ошибочным решение Кукуяна не поставить пенальти в ворота «Ахмата» в игре с «Рубином». Фол Ибишева на Арройо расценили как лишение явной возможности забить
ЭСК РФС рассмотрела судейские решения в матчах 16-го тура Мир РПЛ между московским и махачкалинским «Динамо» (3:0), а также «Рубином» и «Ахматом» (1:0).
«Матч «Динамо» (Москва) – «Динамо» (Махачкала), судья – Евгений Буланов. Момент по обращению ФК «Динамо» г. Махачкала. Время по таймеру: 78-я минута.
Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Динамо» (Москва). Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Динамо» (Москва). Голосование: большинство голосов.
Мотивировка: Столкновение вратаря «Динамо» (Москва) Андрея Лунева с нападающим «Динамо» (Махачкала) Миро не является нарушением правил.
Нападающий, перебросив мяч через вратаря, не имел физической возможности сыграть в мяч, который уходил за линию ворот выше перекладины.
В действиях Лунева нет безрассудства. Контакт между вратарем и нападающим является неизбежным и ненаказуемым.
Матч «Рубин» (Казань) – «Ахмат» (Грозный), судья – Павел Кукуян. 1. Момент по обращению ФК «Рубин». Время по таймеру: 40-я минута.
Суть обращения: проверка решения судьи не удалять с поля игрока команды «Ахмат» Надера Гандри. Решение комиссии: судья правильно не удалил с поля игрока команды «Ахмат» Надера Гандри. Голосование: единогласно.
Мотивировка: Надер Гандри («Ахмат») в единоборстве с Мирлиндом Даку («Рубин») играет в мяч, после чего происходит контакт стопой без применения чрезмерной силы или жесткости. Судья верно вынес предупреждение за грубую игру.
2. Момент по обращению ФК «Рубин». Время по таймеру: 70-я минута.
Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота команды «Ахмат». Решение комиссии: судья ошибочно не назначил пенальти в ворота команды «Ахмат». Голосование: большинство голосов.
Мотивировка: В единоборстве за мяч защитник «Ахмата» Турпал-Али Ибишев нарушает правила против нападающего «Рубина» Андерсона Арройо.
Ибишев совершает толчок соперника, находящегося на высокой скорости и контролирующего мяч, что повлияло на возможность нападающего продвигаться к мячу.
Судье следовало назначить пенальти и вынести предупреждение защитнику «Ахмата» за лишение соперника явной возможности забить гол, поскольку нарушение правил при вступлении в борьбу за мяч происходит в собственной штрафной площади», – говорится в сообщении ЭСК.