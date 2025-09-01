«Фенербахче» купил Актюркоглу у «Бенфики» за 22,5 плюс 2,5 млн евро. Контракт – на 4 года

«Фенербахче» объявил о трансфере Керема Актюркоглу.

Турецкий клуб заключил с бывшим вингером «Галатасарая » контракт, рассчитанный на четыре года.

«Бенфика » сообщила , что выручила 22,5 млн евро, еще 2,5 млн предусмотрены в виде бонусов.

Актюркоглу отыграл в Португалии один год. В чемпионате он забил 11 голов в 30 матчах. Подробно со статистикой футболиста сборной Турции можно ознакомиться здесь .

Фото: fenerbahce.org