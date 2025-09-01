«Фенербахче» купил Актюркоглу у «Бенфики» за 22,5 плюс 2,5 млн евро. Контракт – на 4 года
«Фенербахче» объявил о трансфере Керема Актюркоглу.
Турецкий клуб заключил с бывшим вингером «Галатасарая» контракт, рассчитанный на четыре года.
«Бенфика» сообщила, что выручила 22,5 млн евро, еще 2,5 млн предусмотрены в виде бонусов.
Актюркоглу отыграл в Португалии один год. В чемпионате он забил 11 голов в 30 матчах. Подробно со статистикой футболиста сборной Турции можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Фенербахче»
