Станкович обвинил игроков «Спартака» в поражении от ЦСКА весной. Тренер заявил, что состав не позволяет бороться за высокие места («Чемпионат»)
Деян Станкович обвинил игроков «Спартака» в поражении от ЦСКА.
11 ноября «Спартак» сообщил об отставке главного тренера команды Деяна Станковича.
«Надлом в отношениях тренера и футболистов произошел еще весной. Тогда «Спартак» обыграл «Зенит» и боролся за титул. Но случилось поражение от махачкалинского «Динамо», а следом и в дерби с ЦСКА.
После матча Станкович заявил в раздевалке, что состав команды не позволяет бороться за высокие места, а вина за поражение лежит на игроках», – сообщил источник «Чемпионата».
В апреле этого года «Спартак» проиграл ЦСКА (1:2) в матче 26-го тура Мир РПЛ.
«Это не цирк, а шапито дешевое». Самые яркие реакции на увольнение Станковича
«Спартак» убрал Станковича. Правильно?22224 голоса
Да
Нет
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости