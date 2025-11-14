  • Спортс
Рубиалес о поцелуе Эрмосо: «Я извинился институционально, но не лично – не вижу повода. Не было сексуального подтекста, Дженни не забила пенальти, была взволнованна, в слезах»

Рубиалес о поцелуе Эрмосо: не вижу повода извиняться.

Луис Рубиалес заявил, что не считает нужным просить прощения у Дженнифер Эрмосо за поцелуй. 

Напомним, что в 2023 году во время церемонии вручения золотых медалей чемпионата мира Рубиалес поцеловал футболистку сборной Испании в губы. Суд запретил бывшему главе RFEF приближаться к Эрмосо ближе чем на 200 метров и общаться с ней в течение года. Также Рубиалесу назначили штраф – 20 евро в день в течение 18 месяцев. Общая сумма штрафа – более 10 тысяч евро.

Какие у вас отношения с Дженни Эрмосо после суда?

– Никаких. Я извинился институционально, потому что бы неправ как президент, но не на личном уровне – я не считаю, что есть повод.

Это был жест без сексуального подтекста, в момент эйфории. У нас с Дженни были хорошие отношения, доверительные. Она это прекрасно знает.

Почему именно поцелуй?

– Потому что Дженни не реализовала пенальти и вышла взволнованная, в слезах. Она была одной из самых близких мне футболисток, так же как Ева Наварро, Ивана Андрес или Эстер Гонсалес. Будь это любая из них, я бы отреагировал так же.

Если бы не поцелуй, вы все еще были бы президентом?

– Возможно, да, но было много людей, заинтересованных в моем падении. Тебас, среди прочих, давно его добивался. Возможно, я продержался бы дольше, но в том эпизоде я дал им идеальный предлог, – сказал Рубиалес. 

Источник: Marca
