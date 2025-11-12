Ротенберг-младший станет гендиректором «Локомотива». Решение об уходе Леонченко принято
Борис Ротенберг-младший станет генеральным директором «Локомотива».
Новым генеральным директором «Локомотива» назначат Бориса Ротенберга-младшего.
Это произойдет в пятницу на совете директоров. Отмечается, что решение об уходе генерального директора Владимира Леонченко уже принято.
Борис Ротенберг-младший ранее занимал в клубе должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола.
Как игрок Ротенберг выступал за «Локо» с 2016 по 2022 год. Он провел за клуб 17 игр во всех турнирах, выиграл чемпионат и Кубок России.
На данный момент «Локомотив» во главе с тренером Михаилом Галактионовым занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ, имея в активе 30 очков в 15 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Чемпионат»
