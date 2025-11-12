Ротенберг-младший станет гендиректором «Локомотива». Решение об уходе Леонченко принято

Борис Ротенберг-младший станет генеральным директором «Локомотива».

Новым генеральным директором «Локомотива » назначат Бориса Ротенберга-младшего.

Это произойдет в пятницу на совете директоров. Отмечается, что решение об уходе генерального директора Владимира Леонченко уже принято.

Борис Ротенберг-младший ранее занимал в клубе должность заместителя генерального директора по развитию молодежного футбола.

Как игрок Ротенберг выступал за «Локо» с 2016 по 2022 год. Он провел за клуб 17 игр во всех турнирах, выиграл чемпионат и Кубок России.

На данный момент «Локомотив» во главе с тренером Михаилом Галактионовым занимает 4-е место в таблице Мир РПЛ, имея в активе 30 очков в 15 матчах.