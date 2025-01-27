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  • Титов о первых бразильцах «Спартака»: «Один взгляд или слово Романцева – было понятно, что здесь что-то не так. Робсон знал лучше всех, поэтому и задержался надолго, стал в доску нашим»
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Титов о первых бразильцах «Спартака»: «Один взгляд или слово Романцева – было понятно, что здесь что-то не так. Робсон знал лучше всех, поэтому и задержался надолго, стал в доску нашим»

Егор Титов вспомнил о мотивации бразильцев «Спартака» при Олеге Романцеве.

«В то время у нас были и Робсон, Маркао, еще Пениче, который играл очень мало, потом были Алешандре, Луизао... Это уже когда заканчивался тот «Спартак», который мы все помним, первое поколение бразильцев. И они все понимали – один взгляд или одно слово Романцева – уже было понятно, что здесь что-то не так.

И Робсон это знал. Робсон знал лучше всех. Поэтому он и задержался надолго. И он себя проявил и стал своим. До сих пор с ним общаемся, переписываемся и поздравляем друг друга с праздниками. Робсон стал в доску нашим. Он мне недавно позвонил из Парижа, и они были с Маркао, сидели вместе, включили видеосвязь – Робсон еще что-то помнит по-русски, а Маркао вообще нет. Это еще и вопрос адаптации. У Робсона он идеально прошел», – сказал экс- капитан «Спартака».

В разное время в составе красно-белых играли 23 бразильских футболиста. Самым успешным был Робсон, который выиграл с клубом четыре чемпионских титула.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «РБ Спорт»
logoСпартак
logoЕгор Титов
logoпремьер-лига Россия
logoОлег Романцев
logoЛуис Перейра Робсон
Маркао
Пениче
Паис Лопес Алешандре
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