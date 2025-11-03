«Крылья» разыграют места в Skybox за покупку билетов на матчи с «Зенитом» и «Ростовом»

«Крылья Советов» дают шанс посмотреть футбол из Skybox.

«Крылья Советов» разыгрывают среди болельщиков возможность посмотреть игру с «Зенитом» из ложи Skybox.

Самарцы встретятся с клубом из Санкт-Петербурга в 15-м туре Мир РПЛ. Игра пройдет 9 ноября.

Для участия в розыгрыше достаточно купить комплект билетов на матчи с «Зенитом» и «Ростовом» со скидкой 70% или отдельный билет на матч с «Зенитом» на клубном сайте , Яндекс Афише или Kassir.ru .

Победитель получит возможность посмотреть игру чемпионата России против «Зенита» из ложи Skybox в компании 5 друзей, побывать в подтрибунном помещении и лично вручить на поле награду лучшему игроку месяца от FONBET.

Помимо главного приза, есть шанс стать одним из 9 победителей и забрать:

— два билета в VIP-сектор;

— фирменный мерч и клубную атрибутику;

— сертификаты и подарки от партнеров клуба.

Победители будут определены случайным образом 5 ноября в 18:00.