«Крылья» разыграют места в Skybox за покупку билетов на матчи с «Зенитом» и «Ростовом»
«Крылья Советов» разыгрывают среди болельщиков возможность посмотреть игру с «Зенитом» из ложи Skybox.
Самарцы встретятся с клубом из Санкт-Петербурга в 15-м туре Мир РПЛ. Игра пройдет 9 ноября.
Для участия в розыгрыше достаточно купить комплект билетов на матчи с «Зенитом» и «Ростовом» со скидкой 70% или отдельный билет на матч с «Зенитом» на клубном сайте, Яндекс Афише или Kassir.ru.
Победитель получит возможность посмотреть игру чемпионата России против «Зенита» из ложи Skybox в компании 5 друзей, побывать в подтрибунном помещении и лично вручить на поле награду лучшему игроку месяца от FONBET.
Помимо главного приза, есть шанс стать одним из 9 победителей и забрать:
— два билета в VIP-сектор;
— фирменный мерч и клубную атрибутику;
— сертификаты и подарки от партнеров клуба.
Победители будут определены случайным образом 5 ноября в 18:00.