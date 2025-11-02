У Антони дубль и ассист в 1-м тайме игры с «Мальоркой». Вингер «Бетиса» набрал 7 (5+2) очков в 9 матчах сезона
Антони сделал дубль в первом тайме матча с «Мальоркой».
«Бетис» принимает «Мальорку» в 11-м туре Ла Лиги (3:0, перерыв).
Антони отличился на 10-й и 34-й минутах матча. На 37-й минуте бразилец отдал голевую передачу на Абде Эззальзули.
В текущем сезоне на счету бразильца 5 голов и 2 ассиста в 9 матчах за «Бетис» во всех турнирах. Подробную статистику вингера, купленного этим летом у «Манчестер Юнайтед», можно найти здесь.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Спортс’‘
