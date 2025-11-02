У Рэшфорда 6+5 в 14 матчах за «Барселону». Маркус забил «Эльче»

Маркус Рэшфорд сделал результативное действие в 3-м матче подряд за «Барселону».

Маркус Рэшфорд забил 6-й гол за «Барселону»

Форвард забил на 61-й минуте матча 11-го тура Ла Лиги против «Эльче » (3:1, второй тайм). Спортс’’ проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

Ранее Рэшфорд отдал ассист в матче с «Реалом» (1:2) и сделал дубль в игре с «Олимпиакосом» в ЛЧ (6:1).

Англичанин проводит 14-й матч за «Барселону» в сезоне во всех турнирах. На счету нападающего, арендованного каталонцами у «Манчестер Юнайтед», 6 голов и 5 голевых передач. Его подробную статистику можно найти здесь .