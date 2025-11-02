Фото
Гол Кордобы «Спартаку» отменили из-за офсайда после проверки ВАР

Гол Джона Кордобы в матче со «Спартаком» отменен.

Гол Джона Кордобы «Спартаку» не засчитан из-за офсайда.

«Краснодар» принимает «Спартак» в матче 14-го тура Мир РПЛ (1:0, первый тайм). Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Нападающий «Краснодара» забил головой на 10-й минуте после подачи Эдуарда Сперцяна со штрафного. Главный арбитр матча Кирилл Левников после проверки ВАР отменил гол, так как Кордоба находился в офсайде.

Скриншот: трансляция «Матч ТВ»

