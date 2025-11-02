Итурральде о пенальти «Реала»: «Валенсия» может жаловаться, что повтор игры рукой нечеткий. Но если бы не это, то пенальти поставили бы за захват Мбаппе, а это красная карточка»

Итурральде Гонсалес считает справедливым пенальти «Реала» в ворота «Валенсии».

Бывший судья Эдуардо Итурральде Гонсалес считает, что «Реал» по праву бил пенальти в ворота «Валенсии» в 1-м тайме.



На 17-й минуте матча Ла Лиги мадридский клуб получил право на угловой. После подачи мяч от Эдера Милитао отскочил в руку защитнику Сесару Тарреге . Главный арбитр Матео Бускетс изучил эпизод у монитора – и поставил пенальти.

Однако в этом же моменте другой игрок «Валенсии» двумя руками обхватил Килиана Мбаппе в штрафной, сдерживая его. Это могло послужить основанием не только для одиннадцатиметрового, но и для удаления. Но Бускетс решил назначить пенальти именно за игру рукой.

«Валенсия » может жаловаться на то, что повтор момента с игрой рукой нечеткий... Но если бы не это, то судья бы назначил пенальти за захват Мбаппе, а это красная карточка», – заявил экс-арбитр Итурральде Гонсалес.