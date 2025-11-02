Брянское «Динамо» выиграло свою группу Второй лиги Б. Команду тренирует Канчельскис

«Динамо» Брянск стало победителем в своей группе Leon Второй лиги Б.

Команда, которую с декабря 2024-го тренирует Андрей Канчельскис, обыграла тамбовский «Спартак» в 30-м туре соревнования (3:1) и обеспечила себе первое место в таблице по итогам сезона-2025.

Второе место занял белгородский «Салют», третьим закончило «Динамо» из Санкт-Петербурга.

В следующем сезоне брянское «Динамо» сыграет в «Серебре» Второй лиги А.