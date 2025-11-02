Чемпионат Турции. «Бешикташ» против «Фенербахче»
«Бешикташ» сыграет с «Фенербахче».
«Бешикташ» встретится с «Фенербахче» в стамбульском дерби в 11-м туре чемпионата Турции.
После 10 матчей «Фенербахче» занимает 3-е место в таблице, «Бешикташ» идет пятым.
Чемпионат Турции
11-й тур
Суперлига. 11 тур
2 ноября 17:00, Водафон Парк
Не начался
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
