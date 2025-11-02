0

Чемпионат Турции. «Бешикташ» против «Фенербахче»

«Бешикташ» сыграет с «Фенербахче».

«Бешикташ» встретится с «Фенербахче» в стамбульском дерби в 11-м туре чемпионата Турции.

После 10 матчей «Фенербахче» занимает 3-е место в таблице, «Бешикташ» идет пятым.

Чемпионат Турции

11-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Таблица чемпионата Турции

Статистика чемпионата Турции

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
