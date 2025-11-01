Уэлбек забил 6-й гол в 5 последних матчах АПЛ – «Лидсу». Форвард «Брайтона» делал дубль с «Челси» и «Ньюкаслом»
Дэнни Уэлбек снова забил в АПЛ.
У Дэнни Уэлбека 6 голов в 5 последних матчах АПЛ.
34-летний нападающий «Брайтона» открыл счет в матче 10-го тура против «Лидса» (1:0, первый тайм).
До этого Уэлбек делал дубль в матчах с «Челси» (3:1) и «Ньюкаслом» (2:1), а также забивал «МЮ» (2:4), за который выступал в прошлом.
Статистику англичанина можно увидеть здесь.
Рома
Будет ничья
Милан
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости