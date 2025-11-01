Уэлбек забил 6-й гол в 5 последних матчах АПЛ – «Лидсу». Форвард «Брайтона» делал дубль с «Челси» и «Ньюкаслом»

Дэнни Уэлбек снова забил в АПЛ.

У Дэнни Уэлбека 6 голов в 5 последних матчах АПЛ .

34-летний нападающий «Брайтона » открыл счет в матче 10-го тура против «Лидса » (1:0, первый тайм).

До этого Уэлбек делал дубль в матчах с «Челси » (3:1) и «Ньюкаслом » (2:1), а также забивал «МЮ» (2:4), за который выступал в прошлом.

Статистику англичанина можно увидеть здесь .